Müşteriler artık sigarayı göremeyecek

Sigara yasaklarını da içeren yeni yasa taslağına göre sigara satışları açıktan yapılamayacak. Ürünler, müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı noktalarda yer alacak.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın tütünle mücadele kapsamında hazırlanması talimatını verdiği taslakta yer alan yeni düzenlemeler şöyle:

Sigara paketleri tek tip olacak.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin paketi belli standartlarda olacak. Paketler, düz ve öngörülen standartlarda piyasaya arz edilecek.

Sigara paketinin üzerinde sadece kutu yüzeyinin yüzde 5’ini aşmayacak puntoda markası yer alacak.

Kutuda resim, amblem gibi görsellere yer verilemeyecek.

Öngörülen sınırlayıcı kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri için de geçerli.

Tek tip paketler Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şekilde hazırlanacak.

Yeni düzenlemeyle tütün ürünlerinin satışı da disipline edilecek. Büfelerde, marketlerde sigara satışları açıktan yapılamayacak. Kapalı dolaplar müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı noktalarda yer alacak.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerler ile bunların yerleşkelerinde bulunan işletmelerde de tütün ürünü satışı yapılmayacak.

YÖNETMELİK DE ÇIKACAK

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tütün satışıyla ilgili öngörülen yasakların yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 7 ay sonra uygulamaya gireceğini belirterek, “Bu süreçte ilgililer gerekli hazırlıkları yapacaklar” dedi.

Yetkililer sigara paketlerinde yer alacak marka logosu, yazılar ve diğer işaretlere ilişkin de bir yönetmelik çıkarılacağını söyledi.