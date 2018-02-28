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    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk

    AK Partili Külünk: Fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz

    © AA/
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Afrin operasyonu bittiğinde biz, önümüzdeki 100 yıllık tehdidi ortadan kaldırmış olacağız. Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz" dedi.

    AK Partili Metin Külünk
    © Fotoğraf: TBMM
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    Müstakil Sanayiciler ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin Şubat ayı dost meclisinin konuğu olan Metin Külünk, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye için bir dönüm noktası olacağını söyledi.

    Külün, sözlerine şöyle devam etti:

    Afrin operasyonu, Türkiye’ye yönelik 100 yıllık bir tehdidi ortadan kaldırılacak. Bundan sonra hazırlanın Türkiye dünyanın en stratejik enerji merkezi olacak. Türkiye dünyanın en stratejik ticaret ve lojistik üssü olacak. Bu açıdan İzmir en şanslı şehirlerden biri olacak, Türkiye tarım devi olacak, kaçınılmaz bir şekilde ve yeri geldiğinde Türkiye 500 milyar dolar ihracatı da konuşacak, gelecekte ise 1 trilyon dolar ihracatı da konuşacak. Şimdi bu Türkiye ortaya çıkarken, siyasal sistemi güçlü, iktisadi yapısı güçlü ve askeri yapısı güçlü, öte yandan gücünü de insandan alan bir noktaya doğru gidiyor. Ben kader programının işleyişine bakarım, milletlerin de kaderi vardır. Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz." 

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    Etiketler:
    Fetret, AK Parti, Metin Külünk, Türkiye
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