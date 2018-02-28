Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı

Son zamanlarda özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi'nde denetlemelerde bulunan jandarma ekipleri, bir vagondaki tamamı yabancı olan göçmenleri gözaltına aldı.

Erzincan-Erzurum karayolunda yol kontrolü yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban Sarıkaya ve Karakaya köylerinde kalabalık grupların Erzincan istikametine yürüdüğünü fark etti. Kimlik kontrolünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 13'ü kadın, 6'sı çocuk 117 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

© AA/ Cem Öksüz Foça’da 41 göçmen kurtarıldı

AA'nın haberine göre, çoğunluğu Afganistanlı olan göçmenlerin Aliekber T. (43) yönetimindeki 04 AZ 019 plakalı kamyon ile getirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen jandarma, Erzurum yönüne kaçan aracı kısa sürede yakaladı. Kamyonun sürücüsü Aliekber T. ile 117 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İfadesinde aracının muayenesini yaptıracak bile parası olmadığı için para kazanmak amacıyla kaçak göçmenleri taşıdığını savunduğu belirtilen Aliekber T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından tutuklandı.

SAHTE EVRAKLARLA KARS'TAN ANKARA'YA GİTMEYE ÇALIŞTILAR



Kentteki bir başka olayda ise, denetim yapmak isteyen jandarma ekipleri Mercan beldesindeki tren istasyonundan Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine bindi.

© AA/ İbrahim Ramada Son bir haftada 802 göçmen, 4 insan kaçakçısı yakalandı

Yolcuların kimliğini kontrol eden jandarma ekipleri, bir vagondaki yolcuların tamamının yabancı uyruklu olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma, Afganistan ve Pakistan uyruklu olan ikisi kadın 3'ü çocuk 40 kişiden oluşan grubun evrakını inceledi.

İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresi'nden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu anlaşıldı.

Yolculuk sırasında jandarmanın irtibata geçtiği söz konusu kurumun bu kişilere herhangi bir evrak vermediği saptanınca yapılan detaylı incelemede, yurda kaçak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Her iki olayda yakalanan 157 göçmen, otobüslerle Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.