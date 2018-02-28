Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı

Erzincan-Erzurum karayolunda yol kontrolü yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban Sarıkaya ve Karakaya köylerinde kalabalık grupların Erzincan istikametine yürüdüğünü fark etti. Kimlik kontrolünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 13'ü kadın, 6'sı çocuk 117 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.
İfadesinde aracının muayenesini yaptıracak bile parası olmadığı için para kazanmak amacıyla kaçak göçmenleri taşıdığını savunduğu belirtilen Aliekber T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından tutuklandı.
SAHTE EVRAKLARLA KARS'TAN ANKARA'YA GİTMEYE ÇALIŞTILAR
Kentteki bir başka olayda ise, denetim yapmak isteyen jandarma ekipleri Mercan beldesindeki tren istasyonundan Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine bindi.
İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresi'nden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu anlaşıldı.
Yolculuk sırasında jandarmanın irtibata geçtiği söz konusu kurumun bu kişilere herhangi bir evrak vermediği saptanınca yapılan detaylı incelemede, yurda kaçak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler yakalandı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Her iki olayda yakalanan 157 göçmen, otobüslerle Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
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