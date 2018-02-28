Yıldırım: 28 Şubat'ı unutturmayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, 28 Şubat'ın 21. yıl dönümünde yaptığı konuşmada "Devletin gücüyle istemedikleri siyasetçilere ayar vermeye çalıştılar" dedi. "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız" diyen Yıldırım, "Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor" diye konuştu.