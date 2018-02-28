Yıldırım: 28 Şubat'ı unutturmayacağız

'İnsan Haklarına Balans Ayarı' etkinliğinde konuşan Yıldırım, 28 Şubat dönemine ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:
#Canlı: #BaşbakanYıldırım, "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" etkinliğinde konuşuyor https://t.co/MakzuDO67X— AA Canlı (@AACanli) 28 Şubat 2018
'DEVLET KURUMLARINI ANADOLU İNSANINA ÇOK GÖRDÜLER'
- Anadolu'nun yoksul çocuklarına büyük hedefler gösterdi. Büyük milletimize özgüven kazandırdı. Fikirleri bugün daha iyi anlaşılmış olan muhterem hocamıza bir kez daha rabbimden rahmet diliyorum. Türkiye yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Vesayet odakları devletin gücü ile istemedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar. Siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale ederek milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştılar. 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru bir iktidar vardı. Darbeciler meşru iktidara karşı 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulundular. İnsanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Üniversiteleri, devlet kurumlarını Anadolu insanına çok gördüler. Hükümeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Bunu da siyaseti kullanarak yaptılar.© AA/ Muhammed Selim Korkutata
'ANLAŞILMIŞ BAŞLIKLAR'
- Anadolu insanının sahip olduğu firmalar fişlendi. Medya kontrol altına alındı. O günün başlıkları hep birbirleri ile anlaşmış, talimatla atılmış başlıklar. Hep adım adım darbeyi hazırlayan başlıklarla o günün gazeteleri çıktı. Aydınlar, yazarlar suçlandı.
- Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor.
'EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR'
- 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat davasında sona geldik. İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
'28 ŞUBAT SÜRECİNİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 390 MİLYAR DOLAR'
- Bir yandan bankalar hortumlandı enflasyon tavan yaptı. Onlarca banka maalesef iflas etti kapatıldı. 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar.
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