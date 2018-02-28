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23:56 28 Şubat 2018
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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: 28 Şubat'ı unutturmayacağız

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, 28 Şubat'ın 21. yıl dönümünde yaptığı konuşmada "Devletin gücüyle istemedikleri siyasetçilere ayar vermeye çalıştılar" dedi. "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız" diyen Yıldırım, "Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor" diye konuştu.

    'İnsan Haklarına Balans Ayarı' etkinliğinde konuşan Yıldırım, 28 Şubat dönemine ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

    • Başbakan Ahmet Davutoğlu
      © REUTERS/ Ümit Bektaş
      Davutoğlu: Mücadeleyi 28 Şubat'ta konuştuğum üniversite kürsülerinin kendi iktidarımızda bize kapanması için yapmadık
      Erbakan Hoca farklı bir siyasi anlayışla yola çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. O sabırla duruşunu bozmadan, derdini, davasını ömür boyunca anlattı. Hamdolsun ki onun hayalini bugün Türkiye gerçekleştirdi. AK Parti gerçekleştirdi. Erbakan Hoca vakur ve kararlı duruşu ile her zaman özgürlüklerin kapısını araladı. Çatışmayı, gerilimi değil, emeği, sevgiyi esas aldı. Hepimize tarih şuuru verdi. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun hattını cumhuriyetin kazanımları ile birleştirdi. Hiç kimseyi ötekileştirmedi. İncindi ama kimseyi incitmedi. Daima büyük düşündü ve vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı. 
    • Mahkeme
      © AA/
      Avukatlardan 28 Şubat'ın 'medya ayağı' için suç duyurusu hazırlığı
      28 Şubat günlerden bir gündür dedi. Kimsenin burnu kanamasın diye kendine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Sadece kendisi gibi düşünenlerin haklarını değil, herkesin inandığı gibi yaşama hakkını savundu. Siyasetten nefret dilini reddetti, daima güler yüzlü, tatlı bir dil kullandı. Siyasete uzlaşma, diyalog ve güven duygusu getirdi. Bin yıllık değerlerimizi siyasetle yeniden devlet hayatına taşıdı. Daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu hep söyledi. 

    'DEVLET KURUMLARINI ANADOLU İNSANINA ÇOK GÖRDÜLER'

    • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
      © AA/ Muhammed Selim Korkutata
      Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin
      Anadolu'nun yoksul çocuklarına büyük hedefler gösterdi. Büyük milletimize özgüven kazandırdı. Fikirleri bugün daha iyi anlaşılmış olan muhterem hocamıza bir kez daha rabbimden rahmet diliyorum. Türkiye yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Vesayet odakları devletin gücü ile istemedikleri siyasetçilere, siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde oldular. Toplumsal mühendislik yaptılar. Balans ayarı yapmaya çalıştılar. Siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale ederek milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştılar. 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru bir iktidar vardı. Darbeciler meşru iktidara karşı 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulundular. İnsanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Üniversiteleri, devlet kurumlarını Anadolu insanına çok gördüler. Hükümeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Bunu da siyaseti kullanarak yaptılar. 

    'ANLAŞILMIŞ BAŞLIKLAR'

    • Anadolu insanının sahip olduğu firmalar fişlendi. Medya kontrol altına alındı. O günün başlıkları hep birbirleri ile anlaşmış, talimatla atılmış başlıklar. Hep adım adım darbeyi hazırlayan başlıklarla o günün gazeteleri çıktı. Aydınlar, yazarlar suçlandı. 
    • Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor.

    'EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR'

    • 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat davasında sona geldik. İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

    '28 ŞUBAT SÜRECİNİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 390 MİLYAR DOLAR'

    • Bir yandan bankalar hortumlandı enflasyon tavan yaptı. Onlarca banka maalesef iflas etti kapatıldı. 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar.
    Etiketler:
    28 Şubat, Binali Yıldırım, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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