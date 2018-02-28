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23:57 28 Şubat 2018
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    Doğan Medya Center'ın basılma anı

    Doğan Medya Center'ı işgal davasında müebbet istemi

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Darbe girişiminde Doğan Medya Center'ı işgal davasında tutuklu 3 eski subay hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, tutuklu 3 eski subayın 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'haberleşmenin engellenmesi' suçundan 7 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması, 2 eski astsubay ve 14 erin beraati istendi.

    Doğan Medya Center'ın basılma anı
    © Fotoğraf: DHA
    Nedim Şener, 15 Temmuz gecesi Doğan Medya Center'da yaşananları anlattı
    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu eski Yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile 2 tutuksuz sanık katıldı.

    Duruşma, mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı. Duruşmada, sanıklara üye hakimler tarafından sorular soruldu. Soruların ardından Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanıklara resen ek savunma hakkı verildiğini, dilediklerinde bu hakkı kullanabileceklerini hatırlattı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol, 110 sayfadan oluşan esasa ilişkin mütalaasını hem yazılı hem dijital ortamda mahkemeye sundu.

    16 ASKERİN BERAATİ İSTENDİ

    Mahkeme - tutuklama
    © AA/
    Doğan Medya Center'ı basan askerler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
    Mütalaada, eski Yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'haberleşmenin engellenmesi' suçundan bir yıl altışar aydan 7 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

    Mütalaada, ayrıca tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya hakkında işgal sırasında ölen Vedat Bağcerci'nin ölümüne ilişkin olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuklu sanık Mehmet Akif Aslan hakkında ''konut dokunulmazlığının ihlali'' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    Bu sanıkların mevcut delil durumu, istenen ceza miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istenen mütalaada, tutuksuz yargılanan 2 eski astsubay ve 14 erin dosyada mahkumiyetlerine yeterli, inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi öngörüldü.

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Doğan Medya Center, Bağcılar, Türkiye
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