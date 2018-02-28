Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' projesini başlatan Akşener, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Akşener'in açıklamaları şöyle:

(Bahçeli'nin, 'cümbüş ittifakı' önerisi) Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilirler. Bu ittifak konusunda asla biz bugüne kadar saygısız bir söz etmedik. Dolayısıyla bu onların iradesidir saygı duymak gerekir. Arkasından kendilerini milli ve yerli ilan ettiler. Bizleri gayri milli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden bir tanımlama yapıldı. Onun arkasından kendileri bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik.

16 Nisan’daki referandumda ne söylemişlerdi? Demişlerdi ki, koalisyon dönemi bitecek, her şey hızlı hızlı olacak. Şimdi bir nevi koalisyon. Onlar bir bütün sistem kurabilir, korkabilirler; seçilemeyeceği için bir endişesi olabilir Sayın Erdoğan’ın. Bu yaptıkları haktır, itirazımız yok ama bulundukları yerden bizleri tanımlamaları en hafif deyimiyle saygısızlıktır. Bahçeli siyasi olarak muhatap alamayız artık çünkü sarayın memuru konumunda o. Bizlere vurmak için görevli.

'DEVE KESTİRMEYECEĞİM, PARTİMİZİN ADAYI AKŞENER'

Böyle bir ittifak gerçekleşse hepsi deve keser, ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum. İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımız tarafından belirlenmiştir adı Meral Akşener’dir. 100.000 imzayla yola çıkacağımızı ilan ettik, milletvekili adayı olmayacağımı ilan ettim. Bütün bunlar meydan okumadır ve kazanacağımıza olan inancın tezahürüdür. Halep oradaysa arşın burada. Biz bu kadar açık, net ve şeffafız ama bu sefer dedikleri olmayacak.

(Kılıçdaroğlu'nun ilkeler ittifakı sözleri) Bu sayın Temel Karamollaoğlu’nun önerisi. Hepimiz referandumda tek adam sistemine karşı çıkan gruplar olarak insanlar olarak bir şey söyledik. Güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye, demokrasi ve sizler için çok daha hayırlı olduğunu iddia ettik ve partili cumhurbaşkanının Türkiye’yi gerçekten zora sokacağını söyledik. Nitekim ortaya çıktı. OHAL hala bitmiyor. Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu. Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun hukuki ilkelerini yani anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyorum. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kamil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler yani bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkanımız yok tabii ki evet ama bunun anlamı bir ittifak söz konusu değil. Ben açık açık söylemiştim.

'SAADET VE DP İLE İTTİFAKI ÇOK İSTERİM'

Şeffaf bir insan olarak bir arzu, istek olarak Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim. Bunu Karamollaoğlu’na da söyledim ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Bu da çok iyi, olumlu bir şey. Ne kadar çok aday o kadar şenlik olacak, göreceksiniz.