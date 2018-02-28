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23:56 28 Şubat 2018
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent

    © AA/ Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cümbüş ittifakı' ifadesine tepki gösterdi ve “Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” dedi.

    Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' projesini başlatan Akşener, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Akşener'in açıklamaları şöyle:

    (Bahçeli'nin, 'cümbüş ittifakı' önerisi) Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilirler. Bu ittifak konusunda asla biz bugüne kadar saygısız bir söz etmedik. Dolayısıyla bu onların iradesidir saygı duymak gerekir. Arkasından kendilerini milli ve yerli ilan ettiler. Bizleri gayri milli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden bir tanımlama yapıldı. Onun arkasından kendileri bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik.

    MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
    © AA/
    MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor: 'Uygun bulmuyoruz'
    'ARTIK BAHÇELİ SİYASİ MUHATABIMIZ DEĞİL'

    16 Nisan’daki referandumda ne söylemişlerdi? Demişlerdi ki, koalisyon dönemi bitecek, her şey hızlı hızlı olacak. Şimdi bir nevi koalisyon. Onlar bir bütün sistem kurabilir, korkabilirler; seçilemeyeceği için bir endişesi olabilir Sayın Erdoğan’ın. Bu yaptıkları haktır, itirazımız yok ama bulundukları yerden bizleri tanımlamaları en hafif deyimiyle saygısızlıktır. Bahçeli siyasi olarak muhatap alamayız artık çünkü sarayın memuru konumunda o. Bizlere vurmak için görevli.

    'DEVE KESTİRMEYECEĞİM, PARTİMİZİN ADAYI AKŞENER'

    Böyle bir ittifak gerçekleşse hepsi deve keser, ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum. İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımız tarafından belirlenmiştir adı Meral Akşener’dir. 100.000 imzayla yola çıkacağımızı ilan ettik, milletvekili adayı olmayacağımı ilan ettim. Bütün bunlar meydan okumadır ve kazanacağımıza olan inancın tezahürüdür. Halep oradaysa arşın burada. Biz bu kadar açık, net ve şeffafız ama bu sefer dedikleri olmayacak.

    Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    'Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Saadet'le ittifaka olumlu bakıyor'
    'NE KADAR ÇOK ADAY O KADAR ŞENLİK'

    (Kılıçdaroğlu'nun ilkeler ittifakı sözleri) Bu sayın Temel Karamollaoğlu’nun önerisi. Hepimiz referandumda tek adam sistemine karşı çıkan gruplar olarak insanlar olarak bir şey söyledik. Güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye, demokrasi ve sizler için çok daha hayırlı olduğunu iddia ettik ve partili cumhurbaşkanının Türkiye’yi gerçekten zora sokacağını söyledik. Nitekim ortaya çıktı. OHAL hala bitmiyor. Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu. Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun hukuki ilkelerini yani anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyorum. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kamil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler yani bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkanımız yok tabii ki evet ama bunun anlamı bir ittifak söz konusu değil. Ben açık açık söylemiştim.

    'SAADET VE DP İLE İTTİFAKI ÇOK İSTERİM'

    Şeffaf bir insan olarak bir arzu, istek olarak Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim. Bunu Karamollaoğlu’na da söyledim ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Bu da çok iyi, olumlu bir şey. Ne kadar çok aday o kadar şenlik olacak, göreceksiniz.

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    Etiketler:
    Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi, AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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