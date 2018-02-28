TRT'nin yasakladığı şarkılar ortaya çıktı

'Hele Dadaş Hoşmusan' isimli Erzurum türküsünün sözlerinin değiştirilmesiyle gündeme gelen TRT’de aralarında birçok ünlü sanatçının da seslendirdiği 208 şarkıyı yasaklandığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporuna yansıyan bazı bilgileri TRT KİT Alt Komisyonu’na taşıyan Sertel, yasaklanan program ve şarkıları sordu. Bunun üzerine TRT yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta Akıl Çıkmazı, Dört Duvar Özgürlük isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinin 1. fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.

'TRT NEYİN PEŞİNDE?

Sertel de konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Geçmişte bestecisi Ermeni olduğu, halkı isyana teşvik ettiği, devlet memurunu yerdiği, Yassıada’yı çağrıştırdığı, erotik bulduğu, sözlerinde ‘Deniz’ adı geçtiği, halkı içmeye ve intihara teşvik ettiği gibi gerekçeyle çok sayıda şarkı ve sanatçı TRT’de yasaklanmıştı. Darbe dönemi çok gerilerde kaldı ancak AKP iktidarında hemen her konuda darbe dönemini dahi aratan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde insanların şarkılara ve sanatçılara ulaşması bu denli kolayken, internet üzerinden milyonlarca kez dinlenebiliyorken ‘TRT hala daha neyin peşindedir’ merak ediyorum. Bu ayıptan bir an önce dönülsün.”

2016 yılında TRT tarafından yasaklanan şarkılar ve seslendiren sanatçılar şöyle:

© Fotoğraf: Gazete Dokuz Eylül TRT'nin yasakladığı şarkılar

Gazete Dokuz Eylül TRT'nin yasakladığı şarkılar

© Fotoğraf: Gazete Dokuz Eylül TRT'nin yasakladığı şarkılar

© Fotoğraf: Gazete Dokuz Eylül TRT'nin yasakladığı şarkılar