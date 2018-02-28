Ortaokul müdür yardımcısı tacizden tutuklandı

Adapazarı'nda öğrencisi 14 yaşındaki S.A.'yı taciz ettiği öne sürülen okul müdür yardımcısı B.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören S.A. (14), eve geldiğinde ailesine, okul müdür yardımcısı ve Sosyal Bilgiler öğretmeni B.A.'nın kendisine istismarda bulunduğunu söyledi.

Kız çocuğu, telefon numarasını veren evli ve 2 çocuk babası müdür yardımcısının kendisini sık sık odasına çağırıp, sarıldığını belirtti.

Ailenin görüştüğü okul idaresi, konuyu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün suç duyurusunda bulunması üzerine, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de açığa alınan B.A.'nın 15 yıllık eğitimci olduğu öğrenildi.