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    Ahmet Keser

    Yeni Akit yazarı: Keser'i savcılığa verenler, milletten cevabı sandıkta alır

    © Fotoğraf: YouTube
    Türkiye
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    Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul'da üç semtin sakinlerini hedef gösteren ifadesiyle tepki çeken Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e sahip çıktı. Karahasanoğlu, "Askerlere 'sivilleri öldürüyor' diyenlere susup, Ahmet Keser'i savcılığa verenler, milletten cevabı sandıkta alırlar" dedi.

    Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programında, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sunucu Ahmet Keser'i savundu.

    Türksat televizyon kanalları
    © AA/ Arşiv
    Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler'den başlarız
    Keser'in kimseye 'Şuradaki sivilleri vurun' demediğini ileri süren Karahasanoğlu, onun "TSK eğer sivil öldürmek istiyorsa.. Afrin'e niye gidiyor.. Sivil her yerde var.. TSK, Türkiye'de sivillere dokunmuyorsa.. Eli silahlılar dışında kimse ile mücadele etmiyorsa.. Aynı TSK, Afrin'de de, sivillere dokunmuyordur.. ‘Dokunuyor' diyen, bir mantıksızlık içindedir. Hem TSK'nın Afrin'de sivilleri öldürdüğüne dair bir belge gösteremiyorlar. Hem de TSK'nın Türkiye içinde sivillerle küçücük bir mücadelesini gösteremiyorlar.." dediğini söyledi.

    Keser'le ilgili suç duyurusunda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Fatih Savaş'ı sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu'nun Yeni Akit'te 'İYİ Parti icraata iyi başladı!' başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

    'KESER'İN SÖZLERİNDE HUKUKİ BİR SORUN YOK AMA…'

    "Nedir ilk icraatları? Akit TV'yi savcılığa verme.. Niçin?

    Akit TV sunucusu Ahmet Keser
    © AA/
    Akit TV sunucusunun 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' sözlerine soruşturma
    "TSK, sivilleri öldürüyor" iftirasına, İYİ Parti yeterli cevabı verememiş. MHP verememiş. AK Parti verememiş..

    Savcılar, anında Twitter ise Twitter, Facebook ise Facebook sayfalarını kapatamamış.

    Daha önceki deneyimlerde, zaten kapatmaya çalıştığında, Facebook "Bizi ilgilendirmez" diyerek, savcılığın taleplerini geri çevirmiş.

    Twitter "Bizim kurallarımızda sizin iddialarınız sorun teşkil etmiyor" demiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarını takmamış..

    Akit TV'de Ahmet Keser de..

    "Bu ne hal.. Bizim askerlerimiz Afrin'de şehit olurken.. Canlarını ortaya koyarak bir mücadele verirken. ‘Bir sivil ölmesin' diye, kendi canını tehlikeye atarken.. Bir de ‘Sivilleri öldürüyorlar' diye iftiraya mı maruz kalacak.. Bu nasıl bir ülke" diye endişelenmiş.. Dertlenmiş..

    Bence Ahmet Keser'in sözlerinde hukuki bir sorun yok ama.. Haydi diyelim, eleştirilerin yoğunluğunu dikkate alarak, kastını aşmış ama..

    Kemalistlerin, solcuların, HDP'lilerin, PKK'lıların benzer durumlarda söyledikleri ile kıyaslarsanız bence sözlerinde suç niteliğinde bir ifade yok ama..

    "Tükürüğümüzle boğarız" diyen PKK'lıların sözleri ile kıyaslarsanız, daha sıhhatli bir yorum yapmış olursunuz ama..

    Hepsini bir kenara bırakalım..

    'YAŞA VAROL İYİ PARTİ!'

    Ahmet Keser'i veya Akit TV'yi, TSK'yı savunduğu için savcılığa vermek, milliyetçi olma iddiası ile kurulan İYİ Parti'nin işi mi olmalıydı? Maalesef öyle olmuş.

    Akit TV sunucusu Ahmet Keser
    © AA/
    'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' diyen Akit TV sunucusu istifa etti
    İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Savaş, işini gücünü bırakmış.. Küçükçekmece Savcılığı'na dilekçe vermiş..

    "TSK'nın sivil katliamı yapmadığı"nı söyleyen. Sonrasında da "TSK'nın eğer sivil öldürmeye niyeti olsa, Afrin'de ne işi var" diyen Keser'in cezalandırılmasını istemiş..

    İYİ Parti'yi, çok iyi bir icraatla, kamuoyuna tanıtmış olmuş..

    Yaşa varol Mehmet Fatih..

    Yaşa varol İYİ Parti!..

    *

    (…)

    'SOSYAL MEDYADA İFTİRA ATILIRKEN, MANTIK YÜRÜTMESİ YAPIYOR'

    Bizim mahallede de, Ahmet Keser'in sözlerine ilginç eleştiriler geldi.. Hemen belirteyim.. Keser'in sözlerinden, kesinlikle eleştirilen nitelendirmeler çıkmaz, çıkarılamaz.. Keser kimseye, "Şuradaki sivilleri vurun" falan demiyor.

    Zeytin Dalı Harekatı'nda Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki Afrin'in batı kırsalı TSK'nin topçu birliklerince vuruluyor.
    © AA/ Burak Milli
    Afrin’den yeni iddia: Zeytin Dalı harekatında bugüne kadar 148 sivil öldü
    Sosyal medyada. Hatta bazı televizyonlarda.. Bazı gazetelerde, "TSK, Afrin yolunda sivil katliamı yapıyor" iftiraları atılırken.. Bir mantık yürütmesi yapıyor..

    "Düz mantık" diyebilirsiniz.. Mantıksal olarak eleştirebilirsiniz..

    Ama "Ahmet Keser, ‘Şunları şunları vurun' diyor" derseniz.. Ahlaksızlık yapmış olursunuz. İftira atmış olursunuz.

    TSK'ya atılan iftiraları görmezden gelip, tekrar başka bir iftiraya daha imza atmış olursunuz..

    Keser'in dediği, "TSK eğer sivil öldürmek istiyorsa.. Afrin'e niye gidiyor.. Sivil her yerde var.. TSK, Türkiye'de sivillere dokunmuyorsa..

    Eli silahlılar dışında kimse ile mücadele etmiyorsa.. Aynı TSK, Afrin'de de, sivillere dokunmuyordur.. ‘Dokunuyor' diyen, bir mantıksızlık içindedir. Hem TSK'nın Afrin'de sivilleri öldürdüğüne dair bir belge gösteremiyorlar. Hem de TSK'nın Türkiye içinde sivillerle küçücük bir mücadelesini gösteremiyorlar.."

    'YAPTIĞINIZ TERBİYESİZLİKTİR, İTFİRADIR, ZULÜMDÜR'

    Birileri çıkıp, "Hayır bunu da söyleyemezsiniz" diyebilir.. TSK'nın maruz kaldığı iftiraları, görmezden gelmeye kalkışabilir..

    Afrin, Zeytin Dalı Harekatı
    © AFP 2018/ Ozan KOSE
    TSK: Askerlerimize ateş ederken etkisiz hale getirilen teröristlerin sivil kabul edilmesi mümkün değil
    Kendi açısından bunu yapabilir. Ama bırakın da.. Ciğeri yanan bazıları da.. "Yaptığınız terbiyesizliktir. Yaptığınız iftiradır. Yaptığınız zulümdür" desin..

    Utanmazların yüzüne tükürsün.. PKK'nın, Türk askerini tükürükle boğacağını söyleyebilen veya bunlara oy verebilen, veya bunlara sosyal medyada destek verebilenlere..

    "Yazıklar olsun hepinize" diyebilsin..

    Çünkü Afrin'de şehit olan 40'a yakın askerimiz..

    Şan için.. Şöhret için.. Mal için oraya gitmedi..

    Hatırlıyorsunuz, bir askerimizin tank üzerinden ailesine mesajı, "Bizi beklemesinler" idi..

    Bu askerlere "Sivilleri öldürüyor" diyenlere susup, Ahmet Keser'i savcılığa verenler, milletten cevabı, sandıkta alırlar..

    Hatırlatalım dedim.."

    Etiketler:
    İYİ Parti, Akit gazetesi, Akit TV, Mehmet Fatih Savaş, Ali Karahasanoğlu, Ahmet Keser, Afrin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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