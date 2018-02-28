Mahkemeden Salih Müslim için iade talebi

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili 55 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, Salih Müslim için iade talebinde bulundu.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı.
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Ara kararını veren mahkeme, davanın sanıklarından Müslim'in iadesi için, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına' karar vererek, duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi.
Prag'da gözaltına alınan eski Müslim, dün çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı.
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