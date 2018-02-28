Akit TV sunucusuna halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 4.5 yıla kadar hapis istemi

"Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler...'' diyen Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. RTÜK'ten de Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası geldi.

Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programını sunarken "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” diyen ve tepkiler üzerine istifa eden Ahmet Keser'in 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, Keser hakkında 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

Ahmet Keser'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

© Fotoğraf: YouTube Yeni Akit yazarı: Keser'i savcılığa verenler, milletten cevabı sandıkta alır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Keser'in sarfettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Üst Kurul toplantısında, Akit TV'de yayımlanan ve sunuculuğunu Ahmet Keser'in yaptığı 'Gün Başlıyor' isimli programın 26 Şubat tarihli yayını ele alındı.

HEDEF GÖSTERME, HAKARET, KÜFÜR, ARGO…

Sunucu Keser'in 'Afrin Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin sivilleri öldürdüğü' söylemlerine tepki olarak, "Niye öldürsün ki abi, zaten orada sivil olsa Türkiye Cumhuriyeti ordusu orada neden olsun ki… Bir kere varlık sebebini önce bir şöyle düşünelim, niye olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu sivil öldürmeye oraya niye gitsin ki abi? Yahu sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözlerini sarf ettiği belirlendi.

Üst Kurul, Keser'in karşı kışkırtıcı ve hedef gösteren ifadelerde bulunduğu, yorumlarında bazı kişi ile kurumlara yönelik hakaret ve küçük düşürücü söylemleri kullandığı, yayınlarında argo ile küfürlü sözler sarf ettiği kanaatine vardı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünün ihlal edildiğini belirleyen Üst Kurul, söz konusu yayın için Akit TV'ye müeyyide uygulanması kararını aldı.

Bu kapsamda, kanala üç kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en yüksek oran olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verildi.

