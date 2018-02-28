Akit TV sunucusuna halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 4.5 yıla kadar hapis istemi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.
Başsavcılık, Keser hakkında 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.
Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.
Ahmet Keser'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Keser'in sarfettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Üst Kurul toplantısında, Akit TV'de yayımlanan ve sunuculuğunu Ahmet Keser'in yaptığı 'Gün Başlıyor' isimli programın 26 Şubat tarihli yayını ele alındı.
HEDEF GÖSTERME, HAKARET, KÜFÜR, ARGO…
Üst Kurul, Keser'in karşı kışkırtıcı ve hedef gösteren ifadelerde bulunduğu, yorumlarında bazı kişi ile kurumlara yönelik hakaret ve küçük düşürücü söylemleri kullandığı, yayınlarında argo ile küfürlü sözler sarf ettiği kanaatine vardı.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünün ihlal edildiğini belirleyen Üst Kurul, söz konusu yayın için Akit TV'ye müeyyide uygulanması kararını aldı.
Bu kapsamda, kanala üç kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en yüksek oran olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verildi.
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