Erdoğan: Yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Abdulaziz tarafından onuruna verilen yemeğe iştirak etti.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turunun üçüncü ayağı Senegal'e hareket etmeden önce Novakşot Havalimanı'nda mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledi.
MORİTANYA'YI ZİYARET EDEN İLK TÜRK CUMHURBAŞKANI
Erdoğan, milyonlarca şairin ülkesi Moritanya'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.
KAZAN-KAZAN ESASINA DAYALI BİRLİKTELİK
Türkiye ile Moritanya arasında kazan-kazan esasına dayalı bir birlikteliğin oluşturulacağını söyleyen Erdoğan, özellikle de Türk özel sektörünü yatırımlarını artırması için teşvik ettiklerini aktardı.
Erdoğan, geçen aralık ayında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin iş adamlarıyla Moritanya'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, bugün de kendisiyle ülkeye gelen Türk iş adamlarının Moritanyalı iş dünyası temsilcileriyle ortak toplantı yaptıklarını anlattı.
TÜRK BALIKÇI GEMİLERİ MORİTANYA'DA FAALİYET GÖSTERİYOR
Son dönemde özellikle balıkçılık alanında bir canlanma görüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
'GERÇEK DOSTLARIMIZIN MEYDANA ÇIKTIĞI GECE'
Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Erdoğan, "15 Temmuz, bizler için aynı zamanda gerçek dostlarımızın da meydana çıktığı gecedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkemize gösterdiği dayanışma dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Moritanya makamlarına FETÖ ile mücadelede bize verdikleri destek için de teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
'FETÖ OKULLARI MAARİF VAKFIMIZA DEVREDİLDİ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Maarif Vakfı oluşturduklarını belirterek, bu vakfın görüştüğü ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarıyla ortak teşebbüsler oluşturduğunu anlattı.
Ekranları başında kendisini izleyen Moritanyalılara seslenen Erdoğan, "Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz özellikle Kudüs konusuyla ilgili toplantı, bunun en önemli bir adımıydı" değerlendirmesini yaptı.
'KENDİSİ ÇALAR KENDİSİ OYNAR'
Kudüs'ün önemine dikkati çeken Erdoğan, bu şehrin aynı zamanda Hristiyan dünyası için de önemli bir yer olduğunu belirtti.
"Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyükelçilik olarak ilan etmiş olması bizleri asla bağlamaz. Bizde bir söz var; 'Kendisi çalar kendisi oynar.' Bunu Birleşmiş Milletler de gördü, nitekim 128 ülke Amerika'nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile beraber oradan ancak çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir, Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Kudüs konusunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bunu da zaten ilan ettik."
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