Erdoğan: Yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Abdulaziz tarafından onuruna verilen yemeğe iştirak etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turunun üçüncü ayağı Senegal'e hareket etmeden önce Novakşot Havalimanı'nda mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

MORİTANYA'YI ZİYARET EDEN İLK TÜRK CUMHURBAŞKANI

Erdoğan, milyonlarca şairin ülkesi Moritanya'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun geç kalmış bir ziyaret olduğunu bildiğini kaydetti.

KAZAN-KAZAN ESASINA DAYALI BİRLİKTELİK

Türkiye ile Moritanya arasında kazan-kazan esasına dayalı bir birlikteliğin oluşturulacağını söyleyen Erdoğan, özellikle de Türk özel sektörünü yatırımlarını artırması için teşvik ettiklerini aktardı.

Erdoğan, geçen aralık ayında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin iş adamlarıyla Moritanya'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, bugün de kendisiyle ülkeye gelen Türk iş adamlarının Moritanyalı iş dünyası temsilcileriyle ortak toplantı yaptıklarını anlattı.

TÜRK BALIKÇI GEMİLERİ MORİTANYA'DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Son dönemde özellikle balıkçılık alanında bir canlanma görüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halen 40'ın üzerinde balıkçı gemimiz Moritanya'da faaliyet gösteriyor. Moritanya'nın madencilik alanında çok ciddi bir potansiyeli barındırdığını biliyorum. Bizim de Türkiye olarak bu alanda ciddi tecrübelerimiz var. İnşallah bütün bunları Moritanyalı kardeşlerimizin de hizmetine sunmak isteriz.

'GERÇEK DOSTLARIMIZIN MEYDANA ÇIKTIĞI GECE'

Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Erdoğan, "15 Temmuz, bizler için aynı zamanda gerçek dostlarımızın da meydana çıktığı gecedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkemize gösterdiği dayanışma dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Moritanya makamlarına FETÖ ile mücadelede bize verdikleri destek için de teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'FETÖ OKULLARI MAARİF VAKFIMIZA DEVREDİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Maarif Vakfı oluşturduklarını belirterek, bu vakfın görüştüğü ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarıyla ortak teşebbüsler oluşturduğunu anlattı.

Erdoğan, "Moritanya'daki FETÖ okulları Maarif Vakfımıza devredildi. Vakfımızın Moritanya'da hayırlı hizmetleri Moritanya Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte sunacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Ekranları başında kendisini izleyen Moritanyalılara seslenen Erdoğan, "Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz özellikle Kudüs konusuyla ilgili toplantı, bunun en önemli bir adımıydı" değerlendirmesini yaptı.

'KENDİSİ ÇALAR KENDİSİ OYNAR'

Kudüs'ün önemine dikkati çeken Erdoğan, bu şehrin aynı zamanda Hristiyan dünyası için de önemli bir yer olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyükelçilik olarak ilan etmiş olması bizleri asla bağlamaz. Bizde bir söz var; 'Kendisi çalar kendisi oynar.' Bunu Birleşmiş Milletler de gördü, nitekim 128 ülke Amerika'nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile beraber oradan ancak çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir, Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Kudüs konusunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir. Bunu da zaten ilan ettik."