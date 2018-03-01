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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Saadet Partisi'nden ses bekleyen Erdoğan: Bizim için kapı kapanmadı

    © AA/ Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da yapılması planlanan seçimler için Saadet Partisi'nden bir ses beklendiğini söylerken "Bizim açımızdan kapı kapanmış değil, yasal olarak kapanmadığı ana kadar" dedi. SP lideri Karamollaoğlu, ittifak ısrarları için "Biz yerimizde iyiyiz" demişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan ziyaretinin ilk durağında uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerle yaptığı sohbette soruları yanıtladı.

    Afrin
    © AFP 2018/ Ahmad Shafie Bilal
    Türkiye’den ABD Dışişleri Bakanlığı’na yanıt: Ateşkes Afrin’i kapsamıyor
    'EJDERHAYI YARI CANLI BIRAKMAYACAKSIN'

    Sabah'tan Erdal Şafak'ın haberine göre Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

    (Afrin) Orada kim karşımıza dikiliyorsa biz onların karşısındayız. Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız gerekmiyor. Bu konuda, 'Kim kimdir Ansiklopedisi'ne bakacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş. Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hâlâ neyin hesabını soruyor? Türkiye eski Türkiye değil. F-16'larımız SİHA'lar, kara kuvvetlerimiz, hepsi gerçekten yeniden bir tarih yazdılar.

    AFP'YE YALANLAMA: DOĞRU DEĞİL

    Erdoğan-Macron
    © REUTERS/ Eric Feferberg
    Dışişleri'ndan Fransa'ya yalanlama: Macron, Erdoğan ile görüşmesinde Afrin'e atıfta bulunmadı
    Macron'la görüşmenizle ilgili olarak, size BM'nin Suriye'deki ateşkes kararına Türkiye'nin de uyması gerektiğinden söz edildiği biçiminde haberler çıktı…

    O haberler doğru değil. Afrin'de terör unsurlarıyla mücadele ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

    'YPG, AFRİN'DE ÇÖKTÜ'

    ABD ile ilişkiler üzerine temaslar oldu. Bundan sonraki yol haritamız nedir?

    Biz ABD'nin bizlerle konuştukları ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Söylelenler ile yapılanların farklı olması kabullenilemez. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart'ta gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart'ta yapılması planlanıyor. Bu süreçte biz Afrin'i terörden arındırmaya yönelik operasyonumuza da devam ediyoruz. Orada PYD-YPG çökmüştür. An itibarıyla orada 540 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Hilal gibi orası çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Geçenlerde gördünüz, Afrin'e 40 kamyon girmek istedi, onlar bertaraf edildi. Bu bir ordunun kendine özgüveninin göstergesidir. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.

    28 ŞUBAT SÜRECİ

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: Türkiye 28 Şubat'ın da üstesinden gelmeyi başardı
    28 Şubat'ta görev alan generallerle ilgili savcı 60 müebbet istedi. Ergenekon ve Balyoz sanığı askerlerin ve medyanın bir bölümü ise 28 Şubat'ın FETÖ kumpası olduğunu savunuyor, siz ne dersiniz?

    O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük. Yargı sivil kanadın hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır.

    'BEŞLİ ÇETE'YE DOKUNULMADI'

     Sivil kanat ile neyi kastediyorsunuz? 

    Sendikalar, medya, iş dünyası… O dönem 'Beşli Çete' mi ne diyorlardı? Ama bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz. Nitekim hak geç de olsa tecelli ediyor. 

    Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    'Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Saadet'le ittifaka olumlu bakıyor'
    'BBP PARTİMİZİN LİSTESİ İÇİNDE YER ALABİLİR'

     Önceki gün CHP, İP ve Saadet ile ittifak olabileceğini söyledi. Bu durumu CHP hâlâ eski sistemin devamını istiyor olarak mı yorumlayacaksınız? Sayın Devlet Bahçeli de 'Cümbüş ittifakı kurun' dedi. HDP ile üstü kapalı kumpaslar olduğu söyleniyor? 

    Diğerlerinin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Bizimle beraber Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) de yürümesi söz konusu. Çok açık ve net onlarla konuştuk. Onların sütunda yer almaktan çok partimizin listeleri içinde yer alma durumları olabilir. Sayın Destici ile de konuştuk. Ayrıca aramızda görüşme imkânımız var. Bütün derdimiz ‘cumhurun ittifakı’nı gerçekleştirmek. İP'miş şuymuş buymuş falan bunların milli, yerli diye bir derdi yok. Biz bu ülkenin dertleriyle ile hemdert olan, ülkenin değerlerini benimseyen insanlarla cumhurun ittifakını kuruyoruz.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA/
    Karamollaoğlu'ndan ittifak ısrarına tepki: Biz yerimizde iyiyiz
    'ÖNÜMÜZDE DAHA VAKİT VAR'

    Saadet Partisi ile görüşmeniz oldu, süreç nihayete erdi diyebilir miyiz? 

    Ben görüşmeyi yaptım ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Bizim açımızdan kapı kapanmış değil, yasal olarak kapanmadığı ana kadar.

    'ÇEKYA ARTIK TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKEDİR'

    Salih Müslim'in Çekya'da yakalanması konusunda ne diyorsunuz? Neden gözaltına alındı, neden bırakıldı? 

    Bu bize batıyı gösteriyor. Bunlar maalesef bugüne kadar adil olmadılar. Şu anda da ikircikli bir davranış içindeler. Çekya, Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkedir. Peki, AB'de PKK terör örgütü olarak kabul ediliyor mu? Ediliyor. YPG-PYD'nin terör örgütüyle iltisaklı olduğunu belgeleyip ispat ettik mi? Ettik. Buna rağmen terörist başını serbest bırakmışlardır. Peki, neden aldınız, neden bıraktınız? 24 saat içinde ne değişti? Serbest bırakma kararı, Çekya'yı teröre destek veren ülke konumuna düşürmüştür.

    Menbiç'in yönünü gösteren bir yol tabelası
    © REUTERS/ Rodi Said
    'Suriye ordusu birkaç gün içinde Menbiç'e girecek’ iddiası
    'MENBİÇ MENBİÇLİLER'İN OLMALIDIR'

     Menbiç'e müdahale edersek ciddi dirençle karşılaşacağımız, sadece PKK/PYD değil ABD ve Avrupa'nın da Türkiye'yi engellemek üzere hazırlık yaptığı dillendiriliyor. 

    Bizim Menbiç konusundaki tavrımız öteden beri net. Orada terör örgütü olmamalıdır. Menbiç'in asıl sahibi kim? Araplar. Oranın asli sakinleri arasındaki Arapların oranı yüzde 90-95 civarında. Fakat bu insanlar oradan çıkarıldı. Arap aşiretleri, orayı koruma konusunda kararlılar. Biz Menbiç'in asli sakinlerine teslim edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bunu Rex Tillerson'a da söyledik. Menbiç, Menbiçlilerin olmalı.

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, 28 Şubat, Saadet Partisi, BBP, AK Parti, Temel Karamollaoğlu, Emmanuel Macron, Salih Müslim, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Fransa, Türkiye
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