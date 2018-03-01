CHP'den ittifak mesajı: Önce ilkeleri konuşacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası 2019'da yapılması planlanan seçim için olası seçim ittifaklarına dair şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreç Türkiye’de demokrasi ve özgürlüklerin iktidara geleceği süreç olacak. Bir büyük toplumsal buluşmanın mayaları gün geçtikçe, hızla tutmaya başlıyor. Genel başkanımız çok güzel, çok doğru bir şey söyledi. ‘Demokrasiyi ayakta tutma, demokrasiyi güçlendirme adına ilkeler etrafında ittifak kurabiliriz’ dedi. Yani ‘ilkesiz ittifakı reddediyoruz’ dedi. Öncelikle temel sorun ilkelerin belirlenmesidir. Bu da zor değildir. Temel hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı, toplumsal barış, adalet ve huzurun tesis edilmesi gibi 81 milyonun arzu ettiği temel meseleler bu ittifakın esaslı ilkeleri olur. İlkelerin ortak belirlenmesi önemlidir. Kutuplaştırmayı reddeden, ötekileşmeyi reddeden bir büyük buluşmayı tarif eden ilkeler belirlenir. Partileri konuşuyor olmak ilkeleri ikinci plana atar, onun için önce ilkeleri konuşacağız.

'KAVGA BİLE MERTÇE OLMALI'

Türkiye’de siyaset yapmak tek adam rejiminin iki dudağının arasına sokulmuştur. Sabahtan akşama kadar devletin Cumhurbaşkanlığı imkânlarını kullanarak önüne gelene küfür, hakaret ediyor ama bir başka siyasetçi, bir milletvekili Erdoğan’ı eleştirdiği zaman, hapis cezası alıyor, milletvekilliği düşürülüyor. Hangi partiden olduğunun hiçbir kıymeti harbiyesi yok, sen kalkacaksın ‘bir şiir okudum’ diye kıyameti koparacaksın, mağduriyet yaratacaksın, sonra bütün mağduriyetlerin sebebi, babası olacaksın. HDP Grup Başkanvekilliğini yapmış Ahmet Yıldırım’ın milletvekilliğini düşürdüler, niye? Cumhurbaşkanına hakaret etmiş diye. Cumhurbaşkanı gibi cumhurbaşkanı olsun sonra yasanın verdiği korumadan yararlansın. Kavga bile mertçe olmalı.”

'SEÇİM GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

TBMM gündeminde görüşülen AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı ittifak yasa teklifinin seçim güvenliğini ortadan kaldırdığını savunan CHP, bu konuda harekete geçme kararı aldı. MYK’da “Seçim güvenliği ve siyasetin üzerindeki baskılar kırmızı çizgimizdir ve ‘Adalet Yürüyüşü’nde olduğu gibi geniş bir hassasiyet göstereceğiz” denildi. Genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinden oluşacak bir heyet diğer siyasi partilerle ve sivil toplum örgütleri ile temasa geçerek yapılmak istenen değişikliklerin sakıncalarını anlatacak.