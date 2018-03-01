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    Silah

    İçişleri Bakanlığı raporu: 106.740 silah kayıp

    © AA/
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yıla ilişkin faaliyet raporunda 106.740 silah, çalıntı-kayıp olarak kayıtlara geçti.

    darbe girişimi protesto
    © AA/ Elif Öztürk
    Canikli: 15 Temmuz'da kaybolan silahlar aranıyor
    Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoy'un haberine göre İçişleri Bakanlığı 80 sayfalık 2017 faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre, 15 Temmuz darbe girişiminde mağdur olduğu belirtilen sivil ve görevlilere 183 milyon 805.112 lira tazminat ödendi.

    2017 yılında 2 milyon 198.774 kişinin araç tescil, silah ruhsat, ehliyet ve kurum kimliği belgelerini kaybetmesi nedeniyle kayıt oluşturuldu. 385.178 çalıntı-kayıp araç kayıtlara geçerken, 1 milyon 147.000 kişi araç plakasının çalıntı-kayıp olduğu gerekçesiyle başvurdu.

    Raporda çarpıcı bir rakam ise çalıntı ve kayıp olduğu belirtilen silahlara dair oldu. Buna göre 106.740 vatandaşa ait silah kayıp.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü
    © AA/
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    KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ YOK

    2017’de ön inceleme ve inceleme-araştırma faaliyetleri kapsamında 155 kamu görevlisi için soruşturma izni verildiği, 226 kamu görevlisi için ise soruşturma izni verilmediği, 145 kamu görevlisi için de kısmen soruşturma izni verildiği kaydedildi.

    ÖZELEŞTİRİ: KURUMLAR ZAYIF

    Darbe girişimi - Ankara Emniyet Müdürlüğü
    © REUTERS/ OSMAN ORSAL
    Cinayet zanlısı: Kullandığım silahı darbe gecesi Emniyet dağıtmıştı
    Raporda, bakanlığın ve bağlı kurumların zayıflıkları ise şöyle ifade edildi: 

    “Bürokratik ve geleneksel bir yapıya sahip olması, bakanlığın güvenlikle ilgili faaliyetlerinin diğer faaliyet alanlarının önüne geçmesi, özlük hakları nedeniyle nitelikli personel yetersizliği, merkez birimlerinin fiziksel altyapısının, çalışma koşulları bakımından yetersiz olması, personelin, stratejik planlama ve yönetim konusunu henüz içselleştirememiş olması, bakanlığın, bazı faaliyetlerini yeterli düzeyde kamuoyuna tanıtamıyor olması, bakanlık ile diğer kurumlar arasında yetki ve görev çakışmaları olması.”

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    Etiketler:
    Silah, İçişleri Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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