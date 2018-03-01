Zeynep Kılıçdaroğlu'nun dairesi, Güneş gazetesine satıldı

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerinin 1 milyon dolar olduğu iddia edilen Buz Rezidans’taki 1+1 dairenin satış işlemi tamamlandı.
© Fotoğraf: CHP
Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesinin sahiplerine sattı.
Zeynep Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti.
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