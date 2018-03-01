Ahmet Hakan: CHP ile HDP ittifak yaparsa Bozdağ'a iş bile düşmez

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP ve HDP'nin bir seçim ittifakı yapması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde olacaklarını söyledi ve "Bir Erdoğan vurur, bir Bahçeli... Bekir Bozdağ’a bile iş düşmez" ifadesini kullandı.

© AA/ Binnur Ege Gürün Buldan: 'Hayır' cephesi ortak hareket etmeli

CHP, HDP İLE İTTİFAK YAPARSA ŞUNLAR OLUR

“Cumhur ittifakı”, keyiften dört köşe olur.

Bir Erdoğan vurur, bir Bahçeli… Bekir Bozdağ’a bile iş düşmez.

AK Parti ile MHP, seçim çalışması yapmaya bile gerek duymaz.

Bir an “Acaba İzmir’i de alabilir miyiz” falan diye heyecanlanırlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’na gizli gizli minnet duyarlar.

Burhan Kuzu, “Bundan iyisi / Şam’da kayısı” der.

“Kimler kimlerle beraber” diye bir seçim şarkısı yaparlar.

“İmralı’nın dağlarında çiçekler açar” diye kafa bulurlar.

Ve daha neler neler…

SADECE Meclis seçimlerinde geçerli olmak üzere…

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak yaparsa…

Şunlar olur:

İYİ Parti ve bilhassa Saadet Partisi’nin baraj diye bir sorunu olmaz.

AK Parti ile MHP’nin oy pusulasında elde edeceği avantajların tümünü birden elde ederler.

Üç partilik ittifak, en az iki partilik ittifak kadar moral motivasyona kavuşur.

AK Parti ve MHP’nin sadece kendileri için öngördükleri avantajlara sahip olurlar.

Bakalım yapabilecekler mi?