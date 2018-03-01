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    Bekir Bozdağ

    Ahmet Hakan: CHP ile HDP ittifak yaparsa Bozdağ'a iş bile düşmez

    © AA/ Murat Önel
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP ve HDP'nin bir seçim ittifakı yapması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde olacaklarını söyledi ve "Bir Erdoğan vurur, bir Bahçeli... Bekir Bozdağ’a bile iş düşmez" ifadesini kullandı.

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    © AA/ Binnur Ege Gürün
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    Hakan'ın "Hastamız can derdinde hocamız seks derdinde" başlığıyla yayımlanan yazısının seçim ittifaklarıyla ilgili olan kısmı şöyle:

    CHP, HDP İLE İTTİFAK YAPARSA ŞUNLAR OLUR

    “Cumhur ittifakı”, keyiften dört köşe olur.

    Bir Erdoğan vurur, bir Bahçeli… Bekir Bozdağ’a bile iş düşmez.

    AK Parti ile MHP, seçim çalışması yapmaya bile gerek duymaz.

    Bir an “Acaba İzmir’i de alabilir miyiz” falan diye heyecanlanırlar.

    Kemal Kılıçdaroğlu’na gizli gizli minnet duyarlar.

    Burhan Kuzu, “Bundan iyisi / Şam’da kayısı” der.

    “Kimler kimlerle beraber” diye bir seçim şarkısı yaparlar.

    “İmralı’nın dağlarında çiçekler açar” diye kafa bulurlar.

    Ve daha neler neler…

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Evrim Aydın
    SONAR Başkanı Bayrakçı: Saadet, seçimin kilit partisi
    CHP, İYİ PARTİ, SAADET İTTİFAKI

    SADECE Meclis seçimlerinde geçerli olmak üzere…

    CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak yaparsa…

    Şunlar olur:

    İYİ Parti ve bilhassa Saadet Partisi’nin baraj diye bir sorunu olmaz.

    AK Parti ile MHP’nin oy pusulasında elde edeceği avantajların tümünü birden elde ederler.

    Üç partilik ittifak, en az iki partilik ittifak kadar moral motivasyona kavuşur.

    AK Parti ve MHP’nin sadece kendileri için öngördükleri avantajlara sahip olurlar.

    Bakalım yapabilecekler mi?

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    Etiketler:
    Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP, CHP, Bekir Bozdağ, Ahmet Hakan, Türkiye
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