Destici'den partisini ittifaka istemeyen MHP'ye yanıt: Bize ihtiyaç duyuluyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisini AK Partil ile yapılacak ittifakta istemediğini açıklayan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'ya yanıt verdi. Destici, partisine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
MHP ile AK Parti arasında 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurulan İttifak Komisyonu’nda yer alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz” dedi.
'NEREDE DURUYORSAK OLUMLU ALGILAR ÜRETTİK'
Bu sözleri değerlendiren BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
“Bu konuda düşüncelerimizi sizinle paylaştık. Cumhur İttifakı içerisinde olduğumuzu söyledik. Yalnız bazı kavramlar üzerinde daha net şeyler söylememiz gerekiyor. Büyük Birlik Partisi 25 yıllık bir siyasi harekettir. Dikkat edin, bizler sadece bir siyasi parti değiliz, biz dinamik bir siyasi hareketiz. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi olumlu enerji üreten ve sinerjisi de olan bir harekettir.
Keyfiyet, yani nitelik anlamında, nerede duruyorsak, kimin yanındaysak oraya olumlu ve algılar, katkılar üretmişizdir. Aziz milletimizin indinde ve algısında da Büyük Birlik Partisi vizyonu ve algısı budur. İttifak hakkında istikametimizi zaten belirlemiştik, bu çizgide ilerliyoruz. Kimseye müdana etmiyoruz, doğru bildiğimizi yapıyoruz. Büyük Birlik Partisi, tecrübesinin ve kadrolarının müstakbel süreçte ülkemize olumlu katkılar sunacağını düşünüyoruz. Mümkün oldukça sahici davranmaya çalışıyor, siyaset üretmeye çalışıyoruz. Başta dedik ya siyaseti meslek algısıyla yapmıyoruz. Bu noktada bize ihtiyaç duyulacaksa ki duyuluyor…
Tekrarlamakta fayda var: Öncelikle bu süreç bir seçim işbirliğidir. Bir iltihak, ittihat ya da ilhak değildir. Bir ittifak projesi içerisinde yer alan partilerin 'Asgari Müşterekleri' nden ötürü bir araya gelebilirler hatta ortak bir gelecek tasavvuruna bile sahip olabilirler… Bir ittifak projesine dâhil olan partiler bu ittifakın sadece avantajlarına değil risklerine de ortaktır.”
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