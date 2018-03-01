TBMM Dışişleri Komisyonu, Rusya ve İran'ın da bulunduğu 6 ülkeye gidecek

TBMM Dışişleri Komisyonu, ‘parlamenter diploması’ faaliyetleri kapsamında ilerleyen günlerde 6 ülkeyi ziyaret edecek. Komisyonun bu çerçevede ilk durağı 3-6 Mart tarihlerinde İran olacak. Komisyon, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Estonya ve İsviçre'yi de ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Partili Volkan Bozkır, komisyonun önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği yurt dışı ziyaretlere ilişkin üyelere bilgi verdi. Bozkır’ın tutanaklarına yansıyan bilgilendirmesine göre, komisyon 3-6 Mart tarihlerinde İran’a gidecek ve başkent Tahran’da temaslarda bulunacak. Komisyon bir sonraki ziyaretini İsviçre’ye gerçekleştirecek. Komisyon üyeleri 13-15 Mart tarihlerinde İsviçre’nin başkenti Bern’de olacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu, nisan ve mayıs aylarında da Ukrayna, Sırbistan, Estonya ve Rusya’yı da ziyaret etmeyi planlıyor. Başkan Volkan Bozkır’ın verdiği bilgiye göre, Dışişleri Komisyonu, 18-21 Nisan tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e, 9-12 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a, mayıs ayının ikinci veya üçüncü haftasında Estonya’ya, 27-30 Mayıs tarihlerinde de Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.