Grup Yorum davasında 5 tahliye

Grup Yorum üyesi Özgür Gültekin'in aralarında bulunduğu 6 kişinin 'Terör örgütüne üye olma' iddiasıyla yargılandığı davada gizlik sanık ifadeleri tartışma yarattı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Neslihan Albayrak, Meral Yıldırım getirilirken, Avusturya vatandaşı Özgür Gültekin ve Ali Sinan Çağlar, SEGBİS ile bağlandı.

SEGBİS'le ifade veren gizli tanık, 18 yaşındaki sanık Neslihan Albayrak'ı 2012 yılında işçi hareketinde gördüğünü söyledi. Albayrak ise o dönemde 12 yaşında olduğunu ve ilkokula gittiğini söyledi. Diğer gizli tanık ise sorulara ‘hatırlamıyorum' yanıtını verdi.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu Grup Yorum üyesi Gültekin, "Tanık önce beni tanımadı. 5 dakika sonra tanıdığını söyledi. İfadesinin ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gördük. Bu yüzden 5 aydır tutukluyum. Bu keyfiyet ülkemizde adalet olmadığının somut örneğidir" diye konuştu.

Mahkeme, Gültekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin tahliyesine karar verdi.