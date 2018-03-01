Halkevleri soruşturmasında Rusya'dan gelen rozet suç delili sayıldı

Halkevleri üyelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukat Deniz Özbilgin’in evinde yapılan aramada bir akrabasının Rusya'dan hediye olarak getirdiği rozetin suç delili sayıldığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada şehir dışında olduğu için Özbilgin hakkında gözaltı işlemi yapılmadı ancak evi arandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, Özbilgin de önceki gün savcıya ifade verdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Özbilgin’e sorgusunda evinde yapılan aramada 'kırmızı yıldız üzerinde orak çekiç bulunan rozet' soruldu. Özbilgin, “Avukat olan teyzemin, sosyalist dünya görüşüm sebebiyle Rusya’dan aldığı Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin rozetidir. Rozetin alındığı kutu içerisinde buna benzer bir çok rozet vardır. Ancak sade bu seçilip konulmuştur” dedi.

'TERÖR ŞÜPHELİSİ İSEM…'

Özbilgin, “Benim terör şüphelisi olduğum iddiasına rağmen ikametime gelen polis memurlarında çelik yelek ve gerekli silah teçhizatı olmadığını öğrendim. Benim ikametimde silah veya buna benzer materyallerin olmadığını bu görevliler de biliyordu. Polislerin bu şekilde önlemsiz gelmeleri iş güvenliği mevzuatına da aykırıdır” görüşünü savundu.