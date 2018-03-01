Özhaseki: 2000 öncesi yapılan binalar deprem için riskli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "2000 öncesi binalar eski yönetmeliklere göre yapıldığı için risk taşıyor" dedi ve İstanbul'da deprem riski olan yerin Adalar ilçesi olduğunu söyledi.

NTV'de soruları yanıtlayan Özhaseki'nin olası bir İstanbul depremi ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Eskiye nazaran iyiyiz. Ama eksiklerimiz var. Rahatız demek için yüzde 100 binaların güvenli olması lazım. 1999'a kadar yapılmış binalar risk taşıyor. 2000 öncesi binalar eski yönetmeliklere göre yapıldığı için risk taşıyor. 2000 sonrası yapılanlar ise güvenli. Türkiye'de 2000 öncesi yapılmış 15 milyon civarında bağımsız birimin 7.5 milyonu risk taşıyor.

'İNSANLARI UYARMAK BENİM GÖREVİM'

İstanbul için risk var mı? Eskiden Ahmet Mete Işıkara vardı. Bakan olarak 'Deprem geliyor' demek istemiyorum ama insanları uyarmak da benim görevim. İnsanları uyarmak benim görevim. Şu anda deprem olma riski olan yer Adalar gibi gözüküyor. En fazla 2030'a kadar deprem olarak karşımıza gelir deniyor. Hocaların söylediği büyük ihtimalle 7'nin üzerinde deprem olacak deniyor. Etkilenecek bölgeler sahilde Avcılar'a doğru uzanan hat. 2000 öncesi yapılmış 5, 6, 7 katlı binalar."

'TÜRKİYE'DE YER YERİNDEN OYNAYACAK'

Kentsel dönüşümde son durum hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, "5 yılda 600 bin yapıda dönüşüm oldu. Yerinde dönüşüm esası, alan bazlı dönüşüm esası. Belediyelere ne tür teşvikler yapacağımız hususu da çalışıldı. A, B, C planımız hazır. Start verildiğinde Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Bu yaza çok rahat başlarız. İşe başlarız, İstanbul için de başlarız" dedi.