Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul'da üç semtin sakinlerini hedef gösteren ve tepkiler üzerine istifa eden Akit TV sunucusu Ahmet Keser'in eskiden çocukların yaş günlerinde, düğünlerde profesyonel palyaçoluk yaptığını yazdı.

Akit TV'de "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen sunucu Ahmet Keser'e ilişkin bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Cihangir seri katili bir tövbekâr palyaçoymuş' ifadelerini kullandı.

Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Onu en iyi tanıyanlardan birinin yalancısıyım…

Şu Cihangir'den girip Nişantaşı ve Etiler'den çıkıp…

Baş üstünde baş bırakmayacak, beden üstünde kelle komayacak şu ekran yiğidosu var ya…

Meğer geçmişte bayağı ilginç bir sicili varmış…

Cihangir seri katili, çocukların yaş günlerinde, düğünlerde profesyonel palyaçoluk yapıyormuş…

Tabii sakallı palyaço olmayacağı için, o günlerde bu eski fotoğrafında gördüğünüz gibi sinekkaydı bir delikanlıymış iyi mi…

'PALYAÇOLUK GÜZEL BİR MESLEKTİR, AMA İNSAN GİBİ YAPARSAN'

Palyaçoluk güzel bir meslektir. Ama insan gibi yaparsan.

Adam değilsen, sakal bırakır, olsan olsan işte böyle pişmiş kelle çakma bir palyaço olursun…

Palyaçoluk tarihine de ilk sakallı palyaço olarak geçersin…

Ey ekran yiğidosu, şimdi sana bir abi tavsiyesi…

Bak dinci kanal bile tahammül edemedi sakallı palyaçoluğuna…

Burnuna kırmızı bir top yerleştir… Bulamazsan irice bir çeri domatesi de olabilir…

Doğru Cihangir'e…

Biliyorsun, Yeşilçam'a komşudur orası…

Belki kendine bir seri katil sakallı palyaço rolü bulursun…"