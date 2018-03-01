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    Sporcular ve ünlü isimler, Afrin'e destek için sınıra gitti

    Sporcular ve ünlü isimler, Afrin harekatına destek için sınıra gitti

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Sporcular ve bazı ünlü isimlerden oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askere moral vermek amacıyla Kilis sınırına gitti.

    Sanatçılar Hatay'da
    © AA/ Salim Taş
    Ünlü isimlerden Afrin harekatına sınırdan destek
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sınır illerine gidin, oradaki halkla buluşun, Mehmetçiğimize moral verin' talimatının ardından 15 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bugün de 3. kafileyle Kilis sınırına gideceklerini ifade eden Karacan, spor kamuoyunun yakından tanıdığı futbolcular ve bazı ünlü isimler bu turu tamamlayacaklarını kaydetti. 

    'VATANIMIZ İÇİN CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ'

    Bu toplantıda konuşan Oyuncu Mehmet Çevik 'ülkenin bekası için sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren askerlerin yalnız olmadığını sanatçı platformu olarak göstermek ve bunu kalben anlatmak için harekete geçtiklerini' söyledi. Türkiye'deki tüm halkın bir ve beraber olduğunu ifade eden Çevik, "Bunun aksini düşünenler de bilsinler ki içeride daha Mehmetçikin sayısı fazladır. Ecdadımızdan aldığımız derslerle hepimiz vatanımız için canlarımızı vermeye hazırız" dedi. 

    Oyuncu Ziya Kürküt ise her zaman çağrıldıkları sürece vatan için hazır olduklarını bildirdi. Eski fubolcu Hakan Ünsal da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarına işaret etti. Oyunculardan Tayfun Savlıoğlu ise Türkiye'nin bulunduğu toprakların kolay yurt edinilmediğini hatırlatarak, her kesimin birbiriyle kucaklaşması halinde hiçbir gücün bu yurdu almaya gücünün yetmeyeceğini belirtti.

    TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı
    © AA/ Burak Milli
    170’ten fazla isimden milletvekillerine Afrin mektubu: ‘Savaşı durdurun’
    'BU ÜLKE HEPİMİZİN'

    Teknik Direktör Tolunay Kafkas da tarihin her sayfasında Türkiye sınırlarının kanla çizildiğinin görülebileceğini anlatarak, "Bizler bu vatanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Mehmetçiğimizin her zaman ruhen yanındayız. Kayıtsız ve şartsız, devletimizin, hükümetimizin aldığı kararların altına imzamızı atıyoruz. Esnafıyla sanatçısıyla, futbolcusu ve memuruyla bu ülke hepimizin" şeklinde konuştu. 

    Şarkıcı Orhan Hakalmaz da bir milleti millet yapan değerlerin dili, kültürü ve tarihi olduğunu vurgulayarak, "Vatanımız olunca ezanımız olur, türkülerimiz olur. O yüzden bizim birliğimizi en güçlü şekilde diri tutmalıyız" ifadelerini kullandı. 

    Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Bülent Korkmaz, İbrahim Sarıtaş, Barış Yurtçu, Bora Yeter, Erol Koçan, Yavuz Yüksel, Halil Söyletmez, Tahsin Berkay Şahin, Burak Uçman ve Serdar Hakalmaz'ın da katıldığı basın toplantısının ardından heyet, Kilis'e hareket etti. 

    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Serdar Hakalmaz, Burak Uçman, Tahsin Berkay Şahin, Halil Söyletmez, Yavuz Yüksel, Erol Koçan, Bora Yeter, Barış Yurtçu, İbrahim Sarıtaş, İbrahim Toraman, Hasan Kabze, Faruk Ataly, Emre Aşık, Ergün Penbe, Ayhan Akman, Ali Tnadoğan, Bülent Korkmaz, Afrin, Türkiye
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