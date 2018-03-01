Batman’da Iraklı ailenin 20 bin dolarını gasp eden iki Suriyeli gözaltında

Irak'tan tedavi için Batman'a gelen Iraklı ailenin 20 bin dolarını gasp ettikleri iddiasıyla iki Suriyeli gözaltına alındı.

Irak'ın Duhok kentinden otobüsle gelen Ali Sadık, eşi Eger Sadık ile çocukları Perhan Ali ve Mendi Ali, sabah erken saatlerde Batman Şehirlerarası Otogarı'nda tanıştıkları kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu kişiden otele gitmek için yardım istedi.

40 BİN DOLAR DAHA İSTEDİLER

Söz konusu şahıs, otel için saatin uygun olmadığını, evinde onları misafir etmek istediğini belirterek, otomobiline bindirdiği aileyi Çarşı Mahallesi 703 sokaktaki bir eve götürdü.

Evdeki Suriyeli 3 kişiyle Ali Sadık'ın üzerindeki 20 bin doları gasp eden Suriyeliler, 40 bin dolar daha getirmemesi durumunda eşini ve iki çocuğunu öldüreceklerini söyledi.

‘POLİSİ ARAYIN, BİZİ ÖLDÜRECEKLER, YARDIMCI OLUN’ NOTU

© AA/ Ahmet Akbıyık Evleri yanan Suriyeli aile komşularının yardımıyla kurtuldu

Bu sırada farklı bir odada iki çocuğuyla tutulan Eger Sadık, bir kağıda Arapça yazdığı "Polisi arayın, bizi öldürecekler, yardımcı olun" notunu pencereden uzattı.

Yazıyı fark eden bir vatandaşın durumu Çarşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Şirin Eren'e iletmesi üzerine Eren, polise durumu bildirdi. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak girdiği evdeki aileyi kurtardı.

Evdeki Suriyeli iki kişi gözaltına alınırken, polisten önce evden çıktığı belirtilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ali Sadık olayla ilgili gazetecilere şunları anlattı: "’Bu konuda herhangi birine bir şey söylersen yine eşini ve çocuklarını öldüreceğiz' dediler. Ben de 'Aileme karışmayın size parayı bulacağım, ne isterseniz vereceğim' dedim. Üstümde 20 bin dolar vardı o parayı, telefonumu ve pasaportumu hepsini aldılar.”