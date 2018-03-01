Batman’da Iraklı ailenin 20 bin dolarını gasp eden iki Suriyeli gözaltında

40 BİN DOLAR DAHA İSTEDİLER
Söz konusu şahıs, otel için saatin uygun olmadığını, evinde onları misafir etmek istediğini belirterek, otomobiline bindirdiği aileyi Çarşı Mahallesi 703 sokaktaki bir eve götürdü.
Evdeki Suriyeli 3 kişiyle Ali Sadık'ın üzerindeki 20 bin doları gasp eden Suriyeliler, 40 bin dolar daha getirmemesi durumunda eşini ve iki çocuğunu öldüreceklerini söyledi.
‘POLİSİ ARAYIN, BİZİ ÖLDÜRECEKLER, YARDIMCI OLUN’ NOTU
Yazıyı fark eden bir vatandaşın durumu Çarşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Şirin Eren'e iletmesi üzerine Eren, polise durumu bildirdi. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak girdiği evdeki aileyi kurtardı.
Evdeki Suriyeli iki kişi gözaltına alınırken, polisten önce evden çıktığı belirtilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ali Sadık olayla ilgili gazetecilere şunları anlattı: "’Bu konuda herhangi birine bir şey söylersen yine eşini ve çocuklarını öldüreceğiz' dediler. Ben de 'Aileme karışmayın size parayı bulacağım, ne isterseniz vereceğim' dedim. Üstümde 20 bin dolar vardı o parayı, telefonumu ve pasaportumu hepsini aldılar.”
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