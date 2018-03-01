MHP'li Yalçın'dan Akşener'e 'eylemsiz doçent' yanıtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti lideri Akşener'i sert sözlerle eleştirerek, "Okyanus ötesinin projesi olan Müdire Hanım, daha ilk makul eleştiride tahammülsüzlüğünü ve hoşgörüsüzlüğünü ortaya koymuştur. Pensilvanya kardinalinin sözcüsü ve memuru şayet ‘cümbüş ittifakı' yakıştırmasını beğenmediyse kendisine 'darbe ittifakı', 'FETÖ muhipleri ittifakı' veya 'yurtta sulh ittifakı' gibi alternatif isimleri de tavsiye edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre Yalçın, "Kutlu yük taşıyan kervanı taşlayan ya uğru ya nasipsiz ya mecnun ya da meczuptur. Eğer haramilikse maksadı; varını yoğunu yitirmezse de istikametini, yolunu kaybeder. Müdire Hanım'ın son olarak şu üç küpeyi ömür boyu kulağına takmasını öğütlüyoruz. İyi görüneceğine iyi ol, iyilik istiyorsan önce sen iyi ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" dedi.

Akşener, Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında AK Parti-MHP ittifakına katılmayan partilere yaptığı 'Cümbüş ittifakı kursunlar' öneriyle ilgili sorusuna, "Sayın Bahçeli ha bire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilir. Arkasından kendilerini milli ve yerli ilan ettiler. Bizleri gayrimilli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden bir tanımlama yapıldı. Onun arkasından kendileri bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik" yanıtını vermişti.