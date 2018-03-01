HDP'li Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Avukat Özbingöl, müvekkilinin dava konusuna giren Kürtçe konuşmanın yanlış tercüme edildiğini savunarak bilirkişi tarafından konuşmanın yeniden tercüme edilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek HDP'li Öcalan'a 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
PKK'lı Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Öcalan hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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