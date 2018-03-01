Ceylanpınar davasında tüm sanıklar beraat etti

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13. duruşmada 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Hasan Aydın hazır bulundu.

Sedat ve Hüseyin Aydın ile Naci Yılmaz ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Avukatları ve yakınlarının da yer aldığı duruşmada sanıklar, son savunmalarını yaptı.

Sanık avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığını iddia etti. Sanıklar da üzerilerine atılı suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, 4'ü tutuklu 9 sanığın beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde uyurken öldürülmüştü. Tutuklanan 9 kişiden 5'i önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, 20 Şubat'taki duruşmada tutuklu sanıkların ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.