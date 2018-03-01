ABD'nin kırmızı bültenle aradığı çift Türkiye'de yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'e yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik güvenlik güçlerince yapılan çalışmada Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen 31 şüpheli, Akçakale'de yakalandı.
Gözaltına alınan 31 şüpheli, İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından polise teslim edildi.
ABD tarafından aranan İsmail S., tutuklanırken, eşi Sarah Q. ise Interpol'e teslim edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şubeler Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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