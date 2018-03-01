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    Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama

    ABD'nin kırmızı bültenle aradığı çift Türkiye'de yakalandı

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
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    Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen, aralarında ABD'nin Interpol aracılığıyla 'kırmızı bülten'le aradığı İsmail S. ile Sarah Q. çiftinin de bulunduğu 31 kişi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alındı.

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'e yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik güvenlik güçlerince yapılan çalışmada Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen 31 şüpheli, Akçakale'de yakalandı.

    Gözaltı, tutuklama
    © AA/
    Kırmızı bültenle aranan IŞİD'liler yakalandı
    Yapılan kimlik tespitinde, şüphelilerden evli olan Cezayir ve Almanya vatandaşı Sarah Q. ile Türkiye ve Almanya vatandaşı İsmail S.'nin ABD tarafından Interpol aracılığıyla arandığı belirlendi.

    Gözaltına alınan 31 şüpheli, İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından polise teslim edildi.

    ABD tarafından aranan İsmail S., tutuklanırken, eşi Sarah Q. ise Interpol'e teslim edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şubeler Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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    Etiketler:
    IŞİD, Interpol, Akçakale, Şanlıurfa, Suriye, ABD, Türkiye
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