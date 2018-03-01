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    Afrin Racu'nun batısı 687. Tepe

    Afrin kırsalındaki Kel Tepe'de şiddetli çatışma: 'Can kayıpları ve yaralılar var'

    © AA/ Beha el Habibi
    Türkiye
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    Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalındaki Kel Tepe'de şiddetli çatışmalar çıktı. Can kayıpları ve yaralıların olduğu, çatışmanın devam ettiği haberleri geliyor.

    Özel Harekat Polisleri
    © AA/ Fatih Aktaş
    DHA: JÖH ve PÖH'ler Afrin'e girdi
    DHA'ya göre Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında çatışma çıktı.

    Haberde 'ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 YPG'linin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği' ifade edildi.

    TÜNELLERDEN SALDIRDILAR

    YPG grubunu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin Kel Tepe bölgesinde ilerlerken tünellerden 80-100 kişilik YPG grubu çıktığı belirtildi.

    DHA'ya göre tünellerden çıkan YPG'liler, ellerindeki ağır silahlarla polis özel harekat (PÖH), jandarma özel harekat (JÖH) ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı. Haberde güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle başlayan çatışmada askerlerin can kayıpları ve yaralılar verdiği aktarıldı.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA/ Metin Aktas
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    HELİKOPTER İSABET ALDI

    Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, YPG'nin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

    Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de YPG'nin saldırısına uğradı.

    Bir helikopter isabet alınca iniş yapamayarak geri çekildi. Bunun üzerine havalanan jetler YPG'nin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AP Photo/ Alex Brandon
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    YARALILAR HATAY'A SEVK EDİLDİ

    Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

    ŞEHİR SAVAŞI İÇİN ÖZEL HAREKAT

    Türk medyasında yer alan haberlere göre oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, özellikle meskun mahallerde patlayıcı imhası ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.

    Bir bölümü YPG'nın kontrolündeki Cinderes, Racu kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan özel eğitimli timlerin, Afrin şehir merkezi operasyonunda önemli görevler üstlenmeleri bekleniyor.

    Etiketler:
    Korucular, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), YPG, Hassa, Kel Tepe, Afrin, Hatay
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