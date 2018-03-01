Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma ekibinden bir astsubaya tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden astsubay Rıza Asal'a uzandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada itirafçı beyanları ve teşhisleri Özbal’ın koruma ekibinden Asal'a işaret etti.

Polisin gözaltına aldığı zanlı Asal, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi.

Ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de zanlı Asal'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasından tutuklanmasına karar verdi.

Savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin SAT Komutanlığı emrinde görevliyken halihazırdaki Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma ekibinde görev yapmak üzere atandığı belirtildi.

Buna göre şüpheli, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak 'öğrenci' tabir edilen konumdaydı, kod adı 'Recep'ti.

Bu bilgilerin, yapılanmada mahrem abisi konumda olan itirafçı Erkam (K) S.A.A'nın ayrıntılı, eşkal tarifli ve kişinin konumunu içerir, bu nedenle itibar edilebilir durumdaki ifade ve teşhisinden edinildiği kaydedildi.

Ayrıca şüphelinin kendisi ve ailesine yönelik araştırmada, şüphelinin kardeşinin Fethullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'da hesap artışının olduğu ve örgütle iltisaklı kurumda SGK kaydının bulunduğu aktarıldı.

Sözkonusu tespitlerin, şüpheli aleyhine beyan ve teşhisleri destekler mahiyette olduğu ifade edildi.