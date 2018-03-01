AK Parti ile 3 saat görüşen Karamollaoğlu: İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası Karamollaoğlu açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" dedi. Seçim ittifakıyla ilgili de konuştuklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Daha öncede açıkladım, seçim sath-ı mailine girmeden bu konu fuzuli, bize bir teklif iletildi ama biz görüşümüzü bir daha aktardık. Gündemimizde yok" dedi.

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