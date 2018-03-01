Erdoğan: Bu şartların değişmesi gerekiyor, dünya beş ülke midir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaretimizin büyümesi kadar dengeli gelişmesi de önemlidir. Dünyanın en büyük ekonomileri arasındayız. Sınırlarımzıı terörden korumak için askeri harekatlar yapıyoruz. Buna rağmen ekonomimiz olumludur.Afrika ile ilişkilerimizi geliştirirken uzun vadeli işbirliğini de düşünüyoruz. Biz insani diğer insanın kurdu olarak değil şifası ve ilacı olarak görüyoruz" dedi.

'NEDEN BİZ ORADA YER ALMIYORUZ?'

Erdoğan, "Dünyanın yeni bir değişim sürecine geçtiği gerçektir. Bu sancılı bir değişimdir. Şu anda dünya 2. Dünya Savaşı şartlarında yaşamıyor. Dünya çok değişti. Bu şartların değişmesi gerekiyor. (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu) Türkiye de Senegal de orada daimi üye olabilmeli. Bunu seslendirmekten neden korkuyoruz? Dünya bu 5 ülke midir? Neden biz orada yer almıyoruz? Maalesef kimse konuşmuyor. Kudüs meselesinde dünya konuştu. ABD yanında sadece 7 ülke buldu" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor…