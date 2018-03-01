TSK, Afrin harekatında 8 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadeleri yer aldı.
© AA/ Beha el Habibi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha geldi:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."
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