TSK, Afrin harekatında 8 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada bugün 5 askerin yaşamını yitirdiği, 7 askerin yaralandığı bildirildi. İkinci açıklamada ise 3 askerin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha geldi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."