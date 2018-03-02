Erdoğan, Afrin'deki çatışmayla ilgili Akar ve Soylu'dan bilgi aldı

© REUTERS/ Murad Sezer TSK, Afrin harekatında 8 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle YPG'liler arasında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine ve başta jandarma olmak üzere güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.