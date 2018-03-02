Savcılıktan HDP'li Paylan'ın suikast iddiasına takipsizlik

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın ‘Almanya’da başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan bazı akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine suikast düzenleneceği’ iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre kararda şöyle denildi:

“Paylan’ın bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylar neticesinde yapmış olduğu muhakemesine dayanan, şahsi kanaat ve düşüncelerini içeren soyut iddia ve beyanlar dışında delil elde edilmediği anlaşılmıştır.”

Paylan, yurt dışında yaşamak zorunda bırakılan binlerce akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine yönelik suikast girişiminde bulunulacağına dair istihbarat aldığını söylemişti ve belirli kişilerin koruma altına alındığını aktarmıştı.

Alman emniyet yetkilileri, Paylan'ın gündeme getirdiği Avrupa'daki bazı Türkiye kökenlilere suikast iddiasıyla ilgili "Tehlikeden haberdarız" açıklamasını yapmıştı.

Daha sonra Ankara Cumhuriyet Savcılığı konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Paylan'ın 12 Ocak'ta suikast iddiasıyla ifade verdiği öğrenilmişti.