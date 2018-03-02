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    Ali İsmail Korkmaz davası

    Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan'a hakarete hapis cezası

    © AA/
    Türkiye
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    Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile başına polisin ateşlediği fişek isabet ederek yaşamını kaybeden Berkin Elvan'a hakarete hapis cezası verildi.

    Berkin Elvan
    Twitter
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    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Korkmaz ve Elvan resimlerini  Bolu Halkevi Şubesi’nin duvarına çizilmesini, “Duvara yiğit resimleri değil, it resimleri asmışlar” şeklinde haber yapan yerel internet sitesinin sahibine 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

    SAVUNMASI: BERKİN VE ALİ İSMAİL, ÖCALAN'I DESTEKLERDİ

    İnternet sitesinin sahibi sanık Mahmut Alan, “Basından öğrendim kadarıyla Berkin Elvan ve İsmail Korkmaz Abdullah Öcalan’ı desteklerdi” dedi. Sanığa ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 gün ceza veren mahkeme, duruşmadaki tutum ve davranışlarının yanı sıra sabıkalı geçmişi nedeniyle, cezada indirim de yapmadı.

    Berkin Elvan'a başka bir hakaret davasında da sanık "Ben sıradan bir insanım, bir iş adamıyım. Gazetelerden haberleri okuyorum. Hepsinde 'DHKP/C'li Berkin Elvan' diyor. O nedenle ben de o yorumları yaptım. Eğer bu haberler yalansa…" diyerek ifade vermişti. Söz konusu sanık Mustafa Andaç, 4200 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

    Ali İsmail Korkmaz
    © Fotoğraf: Twitter
    Ali İsmail Korkmaz'a sosyal medyadan hakarete ceza
    NE OLMUŞTU?

    Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için bakkala giden 15 yaşındaki Berkin Elvan, polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Aylarca komada kalan Berkin Elvan, 11 Mart 2014’te yaşamını yitirmişti.

    Gezi eylemlerine katılan 19 yaşındaki Korkmaz, 2 Haziran 2013 gecesi polisten kaçarken Yunus Emre Caddesi’ndeki Sanayi Sokak’a girmiş, buradaki Harman Ekmek Fırını önünde bekleyen eli sopalı esnaf ve sivil polisler tarafından dövülmüştü. Başına ağır darbeler alan Korkmaz, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gitmişti. Dr. Hasan Gülcü, çekilen tomografinin ardından Korkmaz’ı beyin cerrahisi yerine ortopedi servisine yönlendirip sonrasında da evine yollamıştı. Ali İsmail Korkmaz, aynı gün Odunpazarı Polis Merkezi’ne gidip ifade vermiş, 3 Haziran 2013’te saat 19.41’de tutanaklara geçen anlatımları son tanıklığı olmuştu. İfade sırasında hatırlama ve konuşmada güçlüğü çeken Korkmaz, ardından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne gitmişti. Kontrolde, beyin kanaması geçirdiği saptanınca acil olarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderilen Korkmaz, ertesi gün ameliyata alınmış, 37 gün boyunca komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013’te hayatını kaybetmişti.

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    Etiketler:
    Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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