Deprem haritası 'Nüfusun 4'te 1'i tehlikede' derken toplanma alanları bir bir şantiye oluyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yeni deprem riski haritasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 27’sinin, binaların ise yüzde 26’sının tehlikeli alanda bulunduğunu ifade etti. Tehlike artarken İstanbul'da toplanma alanları ise şantiyeye dönüştürülüyor.

Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre, Ankara’da AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Deprem Sempozyumu’nda konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, deprem riskinin en fazla olduğu ilin İstanbul olduğunu işaret etti ve “Bu meselenin İstanbul’da bir kere daha özellik kazandığını biliyoruz. Bu yeni haritamızla aslında Türkiye’de nüfusun yüzde 27’si, binaların yüzde 26’sı en tehlikeli alanlarda bulunuyor. Ama bu yüzde 26’nın bütünü riskli bina değil, özellikle belli bir yıldan önce yapılan binalarda risk çok fazla” dedi.

Hükümetten de benzer uyarılar gelmeye devam ediyor. En son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı NTV'de şunları söyledi:

"1999'a kadar yapılmış binalar risk taşıyor. 2000 öncesi binalar eski yönetmeliklere göre yapıldığı için risk taşıyor. 2000 sonrası yapılanlar ise güvenli. Türkiye'de 2000 öncesi yapılmış 15 milyon civarında bağımsız birimin 7.5 milyonu risk taşıyor. Şu anda deprem olma riski olan yer Adalar gibi gözüküyor. En fazla 2030'a kadar deprem olarak karşımıza gelir deniyor. Hocaların söylediği büyük ihtimalle 7'nin üzerinde deprem olacak deniyor. Etkilenecek bölgeler sahilde Avcılar'a doğru uzanan hat. 2000 öncesi yapılmış 5, 6, 7 katlı binalar."

470 TOPLANMA ALANINDAN 77'YE

Ancak, artan riske rağmen İstanbul'da depremde toplanma alanları olarak kullanılacak parklar bir bir şantiyeye dönüşüyor. 1999 sonrası belirlenen 470 yeni toplanma alanı bugün 77'ye düştü. Bazına AVM ve rezidans, bazına yol ve köprü yapıldı.