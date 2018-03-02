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    İttifakta emeklilik çatlağı: AK Parti, MHP'nin önergesini reddetti

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    MHP'nin 'Emeklilerin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının bulunması' konusunda verdiği Meclis araştırma önergesi, iktidar partisinin oyları ile reddedildi. AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, emeklilerin durumunun iyileştirildiğini söylerken, MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek ise "Asgari ücretin altında maaş alan emekli var" dedi.

    Akif Hamzaçebi
    © AA/ Arif Hüdaverdi Yaman
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    2019 seçimlerinde ittifak yapmayı planlayan AK Parti ve MHP, emekliler için verilen bir önerge dolayısıyla karşı karşıya geldi.

    Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, MHP’nin önergesi üzerinde söz alan Şimşek, tarım Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigortalılar ile SSK emeklilerinin bir kısmının asgari ücretin altında maaş aldığını belirtti ve "600 lira maaş alan emekli var. Asgari ücretin altındaki r ücretle insanlar hayatlarını sürdüremez. 2016'da emekli olan, 2017 yılında emekli olandan daha yüksek maaş alıyor" diye konuştu.

    Şimşek, "Emekli hastanede bir tahlil yaptırsa bütçesi sarsılıyor. Elektrik, doğal gaz, telefon faturasını nasıl ödeyeceğinin hesabını yapıyor. Emeklilerin birçoğu hacizle karşı karşıya” dedi. 

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    AK Partili Salim Uslu ise Türkiye'de 12 milyon 221.000 emekli olduğunu belirterek, durumlarının iyileştirildiğini savundu ve şunları söyledi:

    "Geçici köy korucularına emekli hakkı getirildi. Vazife malullerinin anne babalarına şartsız aylık bağlanıyor. Ek ödeme ve eğitim-öğretim yardımının kapsamı genişletildi. Vazife malullerine ek ödeme eğitim-öğretim yardımı yapıldı. Vazife malullerine ikinci emeklilik, SSK, BAĞ-KUR emeklilerine yeni haklar verildi. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunanların emekli aylıklarından artık yüzde 15 kesinti de yapılmıyor”

    AK Partili Uslu'nun sözlerine CHP Kocaeli milletvekili Haydar Akar, “Sen herkesi milletvekili emeklisi zannediyorsun galiba” sözleri ile tepki gösterdi. MHP'nin önergesi AKP'lilerin oyları ile reddedildi.

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    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Salim Uslu, Baki Şimşek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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