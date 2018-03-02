Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımıza ulaşmakta zorlanıyoruz

Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın 'Yeni Türkiye ve Gençlik' etkinliğinde konuştu. Bilal Erdoğan, bir katılımcının "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl ulaşabilirim?" sorusunu "Biz de zaman zaman ulaşmaya zorlanıyoruz" şeklinde cevapladı.

Bilal Erdoğan ayrıca şunları söyledi:

"Tükiye’de son 15 yıldır iktidarda olan, inançlarıyla ve halkıyla barışık, anlı secdeye giden, değerlerine bağlı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadrolar; dünyanın en büyük projelerini hayata geçirirken, sınırının ötesinde çok ciddi askeri operasyonlara girişirken, 'Dünya beşten büyüktür' diyerek 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan haksız düzene bayrak kaldırırken bu ekibe yobaz diyenler Allah aşkına ne yapmışlar? Dün 28 Şubat’tı. O zihniyet 28 Şubatı gerçekleştiren zihniyetin ta kendisi. O zihniyet devrim arabalarına takoz koyan, o projelerin batmasını temin zihniyettir. Ve o zihniyet Türkiye’yi ele rezil eden, Meclisi Mebusan’da 'Amerikan mandasını mı kabul edelim? İngiliz mandasını mı kabul edelim?' diyen zihniyetin devamı niteliğinde olan zihniyettir. Bugün bizler bu zihniyetle mücadele ediyoruz ve 15 yıldır bitirilme noktasında da ciddi mesafe aldığımızı inanıyorum. Allah’tan bizdeki darbe girişimini kimin yaptığı ortada, kimin desteklediği çok açık ortada ama saklayamıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan askeri darbelerin birçoğunda batı medeniyetinin, egemen güçlerin hep parmağının olduğunu bugün çok iyi biliyoruz."

'ERDOĞAN'A GIPTAYLA BAKIYORLAR'

Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

© AA/ Özgün Tiran Bilal Erdoğan: Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir

"Ülkemiz de buna dahil. Arkasında kimlerin olduğu er ya da geç meydana çıkıyor. Allah'tan bizdeki darbe girişimi çok ayan beyan kimin tarafından yapıldığı ortada. Kimin desteklediği ortada ve saklayamıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan askeri darbelerin birçoğunda Batı medeniyetinin ve egemen güçlerin hep parmağının izi olduğunu çok iyi biliyoruz. Son 15 yılda yaşadığımız trendler bizim yeniden medeniyetimizi ihya etme noktasında aslında yeniden özgüvenimizi kazandığımızı gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliği sayesinde. Şu anda oğlu olduğum için imtina etmek zorundayım ama o kadar yurt dışında yaşadım ve baba görmedim. Dışarıdan bir gözlemci gibi söyleyebilirim. Bugün dünyada çok ciddi liderlik boşluğuyla karşı karşıyayız. Bugün dünyada birçok ülkede insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine gıptayla bakar oldu. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan artık her ülkeden birkaç lideri eskitmiş durumda. Onların karşısına gittiği zaman ister istemez hepsinin saygısını kazanabilen bir lider olmuş durumda. Bu bizim için bir fırsat. Şu anda dünyanın birçok ülkesinin muhtaç olduğu güçlü liderlik varken ülkemizde bazı açılımları, ilerlemeleri ve önemli dönüşümleri gerçekleştirmek zorundayız."