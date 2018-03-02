Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımıza ulaşmakta zorlanıyoruz

Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın 'Yeni Türkiye ve Gençlik' etkinliğinde konuştu. Bilal Erdoğan, bir katılımcının "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl ulaşabilirim?" sorusunu "Biz de zaman zaman ulaşmaya zorlanıyoruz" şeklinde cevapladı.
Bilal Erdoğan ayrıca şunları söyledi:
"Tükiye’de son 15 yıldır iktidarda olan, inançlarıyla ve halkıyla barışık, anlı secdeye giden, değerlerine bağlı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadrolar; dünyanın en büyük projelerini hayata geçirirken, sınırının ötesinde çok ciddi askeri operasyonlara girişirken, 'Dünya beşten büyüktür' diyerek 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan haksız düzene bayrak kaldırırken bu ekibe yobaz diyenler Allah aşkına ne yapmışlar? Dün 28 Şubat’tı. O zihniyet 28 Şubatı gerçekleştiren zihniyetin ta kendisi. O zihniyet devrim arabalarına takoz koyan, o projelerin batmasını temin zihniyettir. Ve o zihniyet Türkiye’yi ele rezil eden, Meclisi Mebusan’da 'Amerikan mandasını mı kabul edelim? İngiliz mandasını mı kabul edelim?' diyen zihniyetin devamı niteliğinde olan zihniyettir. Bugün bizler bu zihniyetle mücadele ediyoruz ve 15 yıldır bitirilme noktasında da ciddi mesafe aldığımızı inanıyorum. Allah’tan bizdeki darbe girişimini kimin yaptığı ortada, kimin desteklediği çok açık ortada ama saklayamıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan askeri darbelerin birçoğunda batı medeniyetinin, egemen güçlerin hep parmağının olduğunu bugün çok iyi biliyoruz."
'ERDOĞAN'A GIPTAYLA BAKIYORLAR'
Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemiz de buna dahil. Arkasında kimlerin olduğu er ya da geç meydana çıkıyor. Allah'tan bizdeki darbe girişimi çok ayan beyan kimin tarafından yapıldığı ortada. Kimin desteklediği ortada ve saklayamıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan askeri darbelerin birçoğunda Batı medeniyetinin ve egemen güçlerin hep parmağının izi olduğunu çok iyi biliyoruz. Son 15 yılda yaşadığımız trendler bizim yeniden medeniyetimizi ihya etme noktasında aslında yeniden özgüvenimizi kazandığımızı gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliği sayesinde. Şu anda oğlu olduğum için imtina etmek zorundayım ama o kadar yurt dışında yaşadım ve baba görmedim. Dışarıdan bir gözlemci gibi söyleyebilirim. Bugün dünyada çok ciddi liderlik boşluğuyla karşı karşıyayız. Bugün dünyada birçok ülkede insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine gıptayla bakar oldu. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan artık her ülkeden birkaç lideri eskitmiş durumda. Onların karşısına gittiği zaman ister istemez hepsinin saygısını kazanabilen bir lider olmuş durumda. Bu bizim için bir fırsat. Şu anda dünyanın birçok ülkesinin muhtaç olduğu güçlü liderlik varken ülkemizde bazı açılımları, ilerlemeleri ve önemli dönüşümleri gerçekleştirmek zorundayız."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)