CHP, İYİ Parti ile buluştu

CHP'nin 5 kişilik ittifak komisyonu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarıyla bu sabah bir araya geldi.

AK Parti ile MHP arasında seçim ittifakının kurulmasının ardından, muhalefet partileri de temas halinde.

CHP’nin oluşturduğu 5 kişilik komisyon, muhalefet turunun ilk ayağı olarak bugün İYİ Parti ile görüştü. Komisyon, bu sabah İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarıyla bir araya geldi.

Görüşmede öncelikli olarak seçim güvenliğinin masaya yatırılması bekleniyordu. İki partiden gelen açıklamalarda da, bu konunun altı çizilmiş; birden fazla mührün vurulduğu pusulaların geçerli sayılması ya da sandık başına polis çağırabilemesi gibi başlıklara itirazlar yükselmişti.

Bülent Tezcan, Özgür Özel, Mehmet Bekaroğlu, Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'in yer aldığı CHP heyeti, tüm partilerle görüştükten sonra hazırlanan raporu genel merkeze sunacaklar. Yapılan muhalefet turunun, olası bir ittifakın zeminini de oluşturması bekleniyor.



