Ankara ve Konya'da Nusra operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki olarak takibe aldığı Nusra terör örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçti.

AA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i, Ankara ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.