Aksiyon İş'te 72 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik iki ayrı soruşturması kapsamında, görevden ihraç edilen 66 öğretmen ile örgütle iltisaklı olduğu için KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların 72 yöneticisi hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "KHK'yla kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 9'u ByLock kullanıcısı toplam 72 şüpheli hakkında 02/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Arkara ve 13 ilde devam etmektedir" denildi.