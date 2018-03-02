İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde 12 askere ağırlaştırılmış müebbet istemi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 12 sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan 10. duruşmaya, 12 tutuklu, 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı, dosyaya ilişkin hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanıklar Albay Nizamettin Aydın, Yarbay Recep Karaçam'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 12 rütbeli eski askerin, 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan 76'sının beraatini isteyen savcı, 2 sanığın dosyasının da ayrılmasını talep etti.