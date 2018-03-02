Kayıp silahlar TBMM gündeminde

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 faaliyet raporunda çalıntı ve kayıp silahlara ilişkin de çarpıcı bir veri yer aldı. Raporda, 106.740 silahın kayıp olduğun vurgulandı. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece de TSK’ya ait bazı silahların kaybolduğu bu silahların ülke genelinde arandığı da Milli Savunma Bakanlığı tarafından dile getirilmişti.

CHP’Lİ TÜM’DEN BAKAN SOYLU’YA: YÜZDE 720 ARTIŞIN GEREKÇESİ NEDİR?

Kayıp ve çalındığı olduğu ifade edilen bu silahları CHP TBMM gündemine taşıdı. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İçişleri Bakanlığı’nın raporuna göre son üç yılda kayıp silah sayısında yüzde 720 oranında bir artış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bir süredir bireysel silahlanma, ruhsatsız silah, yasa dışı silahlı eğitim kampları gibi konular ülke gündeminde yer alıyor. Hükûmet bu konulara karşı her zaman körler sağırları oynadı, tek bir bilgilendirici açıklama dahi yapılmadı. İçişleri Bakanlığı’nın dün yayınladığı faaliyet raporunda yer alan bilgiler ise vahim ve korkutucu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu raporda, 2017 yılında kayıp ve çalıntı silah sayısı 106.704 olarak açıklandı. Bakanlığın 2014 yılı faaliyet raporunda 14.682 olan kayıp silah sayısı, 2015’te 91.120’ye çıkıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından sayı 107.628’le tavan yapıyor ve en son bu yıl bu sayıda önemli bir değişiklik görünmüyor.”

© REUTERS/ OSMAN ORSAL Cinayet zanlısı: Kullandığım silahı darbe gecesi Emniyet dağıtmıştı

Hükûmet kayıp silahlara ilişkin acilen bir açıklama yapmak zorunda olduğunu kaydeden CHP’li Tüm, “Bu silahlar nerede, kimlerin elinde? Kayıp 15 Temmuz silahlarıyla ülkemizde cinayetler işleniyor, ruhsatsız silahlarla her gün insanlar öldürülüyor. Ancak tek bir adım bile atılmış değil. CHP olarak kayıp ve çalıntı silahlarla ilgili atmadığımız adım kalmadı. Meclis’e sunduğumuz önergelerin tamamı AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Kayıp silah sayısındaki yüzde 720’lik artış hükûmete korkutucu gelmiyor mu? Yoksa kamuoyuna açıklanmayan bilmediğimiz başka konular mı var, hükûmetin bu soruları bir an önce yanıtlaması gerekmektedir” diye konuştu.

'15 TEMMUZ SONRASI SİLAH ENVANTERİNDE NE KADARLIK BİR DÜŞÜŞ OLDU?'

CHP’li Mehmet Tüm, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede de, şu sorularına yanıt istedi:

Kayıp ve çalıntı silah sayısında son üç yılda gerçekleşen yüzde 720 oranındaki artışın gerekçesi nedir?

Ruhsatsız, kayıp ve çalıntı silah sayısındaki olağanüstü artışa karşı Bakanlığınız herhangi bir önlemi veya çalışması bulunmakta mıdır?

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra emniyet ve askeri birimlerin silah envanterinde ne kadarlık bir düşüş olmuştur?

Kayıp veya çalıntı silahla yakalanan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin yüzde kaçının sabıkası vardır?

Kayıp, çalıntı ve ruhsatsız silahlarla işlenen cinayet sayısı kaçtır?

Kayıp, çalıntı ve ruhsatsız silahla yakalanan kişilere uygulanan cezai tedbirler nelerdir?

Kayıp ve çalıntı silah sayısına ruhsatsız silahlar da eklendiğinde ortaya çıkan sayı nedir?

Bireysel silahlanmanın azaltılmasına ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Konuya ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama getirilecek midir?

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde TSK’a ait olan kayıp silahları değerlendirdi. Çiçek, bu silahlarla ilgili adli işlemlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, “O kargaşa ortamında silahların çalındığı hatta bazı depoların yağmalandığı şeklinde gayri resmi bilgiler var. Bu konuda esas olan kolluk kuvvetlerinin aynı cinayet sanıklarını, suçluları takip ettiği gibi bu silahları bulmak için de özel bir ekip kurulması, özel bir çalışma yapılması lazım” dedi.

TSK’ya ait olup kaybolan silahların hepsinin seri numaralı olduğunu vurgulayan CHP’li Çiçek, suçlarda kullanılmaması ve ülkede güven ortamının gelişmesi açısından bu silahların tekrar kamuya, devlete kazandırılması gerektiğini kaydetti. Çiçek, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere tüm görevlilerin kayıp silahlar konusunda daha dikkatli olmaya, silahların bulunması için özel bir çaba göstermeye davet ettiklerini belirtti.