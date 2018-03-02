MHP'den 'ruh sağlığı' için yasa teklifi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'Ruh Sağlığı Yasa Teklifi'yle ilgili bilgi veren Depboylu, teklifi hazırlamadan önce meslek mensuplarını temsil eden kuruluşlarla 15 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Teklifle, ciddi ruh sağlığı sorunu yaşayan kişilere, en az kısıtlayıcı ortamda, gönüllü bir temelde, mümkün olduğunca kapsamlı, kişinin iyileşmesini, toplumla bütünleşmesini ve ekonomik kendine yeterliğini tesis edecek ruh sağlık hizmetleri ve destek hizmetlerini alma hakkını güvence altına almanın amaçlandığını belirten Depboylu, şunları söyledi:

"Ruh sağlığı alanında hizmet verenlerin de ruh sağlığı meslek uygulamalarının özelliğinden kaynaklı yıpranmalarının giderilmesi, eğitim ve özlük haklarının korunması, mesleklerini güvenli ortamda uygulayabilmelerinin sağlanması, becerilerinin artırılması ve ruhsal sağlıklarının korunması teklif kapsamına alınmıştır."

'ASIL AMAÇ RUH SAĞLIĞI ALANINDA HİZMET ALAN KİŞİLERİN HAKLARININ SAVUNULMASI'

Teklifle, verilen hizmetlerin ödemeleri, ilgili sorumlulukların hangi kurum ve kuruluşları kapsayacağının belirlendiğini dile getiren Depboylu, ruh sağlığı mensuplarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde ve de meslek elemanları dışındaki kişilerin uygulama yapması halinde verilecek cezaların da net olarak açıklandığını kaydetti.

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Depboylu, ruh sağlığı alanında çalışan fakat meslek odaları ve yasaları bulunmayan uzmanlık alanları ile onların meslek tanımlarının yasada ne şekilde yer alacağının da zorunlu olarak teklifin konusu olduğunu ifade etti.

Teklifin temel amacının, ruh sağlığı alanında hizmet alan kişilerin haklarının savunulması olduğunu belirten Depboylu, teklifin hazırlanmasında destek olan akademisyenlere teşekkür etti.