MHP'den 'ruh sağlığı' için yasa teklifi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'Ruh Sağlığı Yasa Teklifi'yle ilgili bilgi veren Depboylu, teklifi hazırlamadan önce meslek mensuplarını temsil eden kuruluşlarla 15 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
"Ruh sağlığı alanında hizmet verenlerin de ruh sağlığı meslek uygulamalarının özelliğinden kaynaklı yıpranmalarının giderilmesi, eğitim ve özlük haklarının korunması, mesleklerini güvenli ortamda uygulayabilmelerinin sağlanması, becerilerinin artırılması ve ruhsal sağlıklarının korunması teklif kapsamına alınmıştır."
'ASIL AMAÇ RUH SAĞLIĞI ALANINDA HİZMET ALAN KİŞİLERİN HAKLARININ SAVUNULMASI'
Teklifle, verilen hizmetlerin ödemeleri, ilgili sorumlulukların hangi kurum ve kuruluşları kapsayacağının belirlendiğini dile getiren Depboylu, ruh sağlığı mensuplarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde ve de meslek elemanları dışındaki kişilerin uygulama yapması halinde verilecek cezaların da net olarak açıklandığını kaydetti.
Teklifin temel amacının, ruh sağlığı alanında hizmet alan kişilerin haklarının savunulması olduğunu belirten Depboylu, teklifin hazırlanmasında destek olan akademisyenlere teşekkür etti.
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