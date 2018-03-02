Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, devriye sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakaladı.

Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarını kaybettiklerini ileri sürdü. Gözaltına alınan 2 asker, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Askerlerle ilgili soruşturma yürütülürken, konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi.