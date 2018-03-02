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    Trafik - İstanbul

    İstanbul'daki araçlar 6 ilçeden fazla yer kaplıyor

    © AA/ İslam Yakut
    Türkiye
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    İstanbul'da sayıları 3 milyon 571.000'e ulaşan trafiğe kayıtlı araç sayısı, 68 milyon 343.000 metrekarelik alanı kaplıyor. Araçlar yan yana getirildiğinde Güngören, Beyoğlu, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Fatih'in toplam 64.5 milyon metrekarelik yüz ölçümünü aşıyor.

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    İstanbul'da trafiğe kayıtlı 3 milyon 571.0000 araç, yan yana getirildiğinde 6 ilçeden fazla yer kaplıyor. 

    Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) 'İstanbul Trafik ve Otopark Durumu' başlıklı araştırmasına göre, İstanbul trafiğine kayıtlı araç sayısı 2018 itibarıyla 3 milyon 571.000 yükseldi.

    Kentte 2000 yılında 1 milyon 217.000 olan toplam araç sayısı, 8 yılda neredeyse 3 kat arttı. Bu yıl itibarıyla İstanbul'da trafiğe kayıtlı 2 milyon 669.000 otomobil, 86.000 minibüs, 45.000 otobüs, 637.000 kamyonet ve 134.000 kamyon bulunuyor.

    Araştırmaya göre, İstanbul'da trafiğe kayıtlı otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar yan yana getirildiğinde 68 milyon 343.000 metrekarelik alanı kaplıyor.

    Trafik - İstanbul
    © AA/ İslam Yakut
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    Söz konusu rakam Güngören, Beyoğlu, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Fatih olmak üzere toplam 6 ilçenin yüz ölçümü olan 64.5 milyon metrekarelik alanı aşıyor.

    UZUNLUKLARI 21.5000 KİLOMETRE

    TUVİMER Genel Müdürü Kurtuluş Altun, trafiğe kayıtlı araçların tek sıra halinde sıralanması durumunda yaklaşık 21.500 kilometrelik bir kuyruk oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "İstanbul'da TEM, D-100, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi birinci ve ikinci dereceli park edilmesi mümkün olmayan kara yollarını hesaplama dışı bıraktığımız takdirde yaklaşık 25.400 kilometrelik bir yol ağı bulunuyor. Trafiğe kayıtlı araçların çift şeritli olarak park etmesi durumunda yaklaşık 10.750 kilometrelik park edilebilir yol alanı dolmaktadır."

    Etiketler:
    Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER), Kurtuluş Altun, İstanbul
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