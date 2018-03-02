'Edirne ve Kırklareli'nde imha edilen hint keneviri Bulgaristan'dan rüzgarla geliyor'

Habertürk gazetesinden Murat Gürgen'in haberine göre, uyuşturucu madde bağımlılığının nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyona sunum yapan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ömer Ulu, dünyada üretilen her türlü uyuşturucunun Türkiye'den geçtiğini ifade etti.

Ulu şunları söyledi:

'VATANDAŞ KENDİ İHBAR EDİYOR'

"Edirne ve Kırklareli'nde görülen hint keneviri, bizim vatandaşlarımızın dikimiyle gerçekleşmiş hint keneviri değildir. Bulgaristan'dan rüzgarla gelen hint kenevirlerinin sınır boyunda yetişmesiyle ortaya çıkıyor ve vatandaşlarımız kendisi ihbar ederek bunların imha edilmesini sağlıyor. 2016 yılında 82 milyon hint kenevirini operasyonlarla imha ettik. 2017 yılında imha edilen hint keneviri miktarı 18.9 milyona geriledi. 2016 yılında imha edilen hint keneviri eğer esrara dönüşseydi bundan yaklaşık 16.3 milyar TL'lik bir gelir elde edilecekti, 2017 yılında imha edilen hint keneviri esrara dönüşseydi de 3.7 milyar TL'lik esrara dönüşecekti.

'HER TÜRLÜSÜ GEÇİYOR'

Uyuşturucu terörle beraber son zamanlarda Türkiye'ye yönelmiş en önemli tehdittir. Afyon ve eroin bakımdan Afganistan'dan, ecstasy bakımından Belçika ve Hollanda'dan, captagon bakımından Polonya, Belçika ve Hollanda'dan, metamfetamin bakımından Çekya, Polonya, Slovokya, İran, sentetik uyuşturucular bakımından Çin ve AB ülkeleri, esrar üretimi bakımından da Fas ve Lübnan'dan yönelmiş bir tehditle karşı karşıyayız. Türkiye, bütün uyuşturucu üreten coğrafyaların tam ortasında bulunmaktadır. Özellikle bazı ülkelerde bazı uyuşturucu türleri yoğun olarak bulunurken, diğer uyuşturucu türleri o ülkelere uğramamakta. Ama ülkemiz açısından maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Dünyadaki bütün uyuşturucuların hemen hemen geçtiği bir coğrafyada bulunuyoruz.

'GEÇEN YIL SON YILLARIN EN BÜYÜK YAKALAMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

2015 verileriyle, dünyada üretilen 6376 ton afyonun 4296 tonundan eroin üretilmektedir. Avrupa'ya doğru yönelmiş 448 ton eroinden bahsetmekteyiz. Ancak geçen yıl beklenmedik bir şey oldu ve Afganistan'daki afyon üretimi 9 bin tona çıktı. 425 ton eroinin yüzde 32'si Balkan rotası dediğimiz bizim rotamıza yöneldi. Geçen yıl, son yılların en büyük yakalamasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 18.5 ton eroin yakaladı Türkiye. Ecstasy de direkt ülkemizi hedef almış, sentetik bir uyuşturucu olması hasebiyle son derece tehlikeli etkiye sahiptir. 2015 yılında 5.6 milyon yakalamayla dünyada en fazla ecstasy yakalayan ülkeydik, bu yıl rakam 10 milyonun üzerine çıktı."