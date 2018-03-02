'En çok milletvekilliği öneren partiyle ittifak' isteyen DSP lideri: İroni yapmıştım

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, kendilerine en çok milletvekilliği öneren partiyle ittifaktan söz etmesinin istifaya yol açmasının ardından yeni açıklama yaptı. RS FM'e konuşan Aksakal, ''İroni yaptım, yeni sistemin partileri ittifaklara zorladığına dikkat çektim'' dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, en çok milletvekilliği verenle ittifak açıklaması üzerine DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk'ün istifa etmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan ile Bi' De Bunu Dinle programına konuk olan Aksakal, önceki açıklamasının 'bütünlük içerisinde' ele alınması gerektiğini, yeni sistemin partileri ittifaklara zorladığını eleştirmek için bu sözleri söylediğini savundu.

'YARDIMCINIZ DA MI İRONİYİ ANLAMADI?'

"Biz seçimlere tek parti olarak gireceğimizi daha önce zaten açıklamıştık. Fakat bu ironiyi yapmak durumundayız tabii" diyen DSP liderine, Oğhan, "10 milletvekili veren yere gidip orada güdük kalmayız" sözlerinin ironi gibi anlaşılmadığını belirterip "Genel Başkan Yardımcınız istifa etti, o da mı ironiyi anlamadı" diye sordu.

Aksakal şu yanıtı verdi:

"Sayın Hikmet Sami Türk'le bu konuyu konuştuğumuzda benim televizyon programını izleyip izlemediğini kendisine sordum. ‘İzlemedim' dedi. ‘Peki neden bu kanıya vardınız' dedim. ‘Gazeteler böyle yazıyor' dedi. Şimdi gazetelerin yazdığının peşine düşersek, yani gazetelerin yazdığından bir anlam çıkarmayın, seçim sath-ı mailinde bu tip atraksiyonlar olabilir. Bunu doğal karşılıyorum. Mutlaka kendisi de gelişen süreçte bu tavrın, bu iradesinin çok sağlıklı bir karar olmadığının farkına varacaktır. Bunun üzerinden başka bir mana çıkarmak doğru değil."

'CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAZDIM'

Gündem yaratan sözlerini 'ittifak pazarlığı yapma pozisyonuna sürüklenen partiler' açısından söylediğinde direten Aksakal şöyle devam etti:

"Yeni sistemde bazı partiler, Büyük Birlik Partisi (BBP) örneğinde yaşandığı gibi, kendisini parlamentoda temsil ettirmeye yönelik ilişkilerin içine girebilir. Bizim böyle bir kararımız, böyle bir düşüncemiz olmuş olsa, CHP, Saadet ve İYİ Parti gibi kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı açıklamazdık. Önder Aksakal'ın (kendisi) adaylığı için imza toplamaya başladık.''

'BUNDA BİR ANORMALLİK VAR MI?'

DSP lideri ''Kaldı ki, her partiye aynı mesafedeyiz dediysek, mesela CHP'nin daha önce AK Parti ile koalisyonu gündeme gelmişti, bunda bir anormallik var mı?" diye ekledi.

© AA/ Yusuf Çelik Dört parti ittifak için anlaştı

KRT'YE AÇIKLAMASI NEYDİ?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, daha önce KRT televizyonunda şunları söylemişti:

''Mutlaka CHP ile ittifak kurarız gibi bir saplantımız olmadığı gibi AK Parti veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir önyargımız, önkoşulumuz yok. A partisi geldi 'sizinle ittifak yapalım, size 10 milletvekili verelim' dedi; B partisi de geldi 'sizinle ittifak yapalım, size 30 milletvekili verelim' dediğinde herhalde biz saf değiliz. Yani 10 milletvekili veren yere gidip orada güdük kalmayız.''